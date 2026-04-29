أيمن يونس: القمة متكافئة رغم تراجع الأهلي .. والزمالك لم يحسم الدوري

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين تظل متكافئة رغم تباين مستوى الفريقين مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية الدوافع النفسية في حسم المواجهة.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"نسبة فوز الأهلي والزمالك في مباراة القمة متساوية، ورغم تراجع مستوى الأهلي، ممكن يستغل ده بدوافع كبيرة لمصالحة جماهيره".

وأضاف:"الخسارة أمام إنبي كانت كبيرة لنادي الزمالك، ولازم اللاعبين يقاتلوا على كل مباراة ويحققوا الفوز".

وتابع:"ثقة لاعبي الأهلي اهتزت، ولما الثقة بتتهز بيحصل نوع من الانهيار، واستعادتها محتاجة شغل كبير، وده واضح من علامات الاستفهام على وجوه اللاعبين، وبيراميدز كان موفق في مواجهته أمام الأهلي".

وواصل:"الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام بيراميدز لكنه لم يوفق، وفي لقطات كتير بتوضح غياب الثقة، زي أداء زيزو وتريزيجيه، وكمان محمد شريف ما كانش لاقي مساحة يلعب فيها، والأهلي بيمر بأزمة ثقة، والمشكلة في الملعب والعلاقة بين المدرب واللاعبين مش في الإدارة".

وأشار إلى:"المدرب الأجنبي غالبًا مش الأفضل في استعادة ثقة اللاعبين، ونادرًا ما نجد مدربًا متميزًا في هذا الجانب، لكن المدرسة البرتغالية هي الأقرب، زي مانويل جوزيه".

وعن الزمالك، قال:"في الزمالك مفيش نجم واحد، النجم هو الفريق كله، بالتركيز والحماس، واللاعبين عندهم إصرار كبير، ولو قارنت فرديًا ممكن يكونوا أقل من لاعبي الأهلي وبيراميدز، لكن كفريق هم الأفضل، وبتشوف لاعبين زي زيزيرا بيتحولوا لنجوم، وناصر منسي بيسجل أهداف مميزة".

واستكمل:"مباراة القمة لها قواعد خاصة، والأذكى هو اللي هيكسب، واللي هيسيطر على أول نصف ساعة هيكسب نفسيًا، ومهما كان وضع الأهلي، يظل فريقًا كبيرًا ومحترمًا، ولازم الزمالك يتعامل مع المباراة بجدية".

واختتم تصريحاته قائلًا:"الدوري المصري لم يُحسم بعد، وكل شيء في الملعب، والزمالك لم يحسم اللقب، ولازم يكون حذر جدًا، واللي بيقول إن الزمالك حسم الدوري بيهزر، لأن الأهلي ما زال منافسًا قويًا".