«لم أستطع النوم» .. سيف زاهر يكشف صدمة «توروب» بعد خسارة الأهلي من بيراميدز
تفاصيل صادمة .. أسطول الظل الروسي يخدع رئيس الوزراء البريطاني
حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار
أكاديمية البحث العلمي تنظم ندوة «التواصل الأكاديمي الفعّال» عبر الإنترنت | فرصة للباحثين
بعد تراجع العالمي 100 دولار .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
سيف زاهر يرد على شائعات غياب جمهور الأهلي: «علي الحلوة والمُرة معاك»
مصطفى الفقي يكشف: هوس السيطرة يقود «ترامب» للتحكم في الممرات البحرية| فيديو
أيمن يونس: القمة متكافئة رغم تراجع الأهلي .. والزمالك لم يحسم الدوري
سيف زاهر يُشيد بجماهير الزمالك: حاضرون رغم غياب البطولات والأزمات
إبراهيم فايق يكشف كواليس أزمة الأهلي مع «توروب» والشرط الجزائي
سيف زاهر يُشعل الأجواء قبل «القمة» برسالة خاصة لجماهير الأهلي
رياضة

أيمن يونس: القمة متكافئة رغم تراجع الأهلي .. والزمالك لم يحسم الدوري

أيمن يونس
أيمن يونس
محمد سمير

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين  تظل متكافئة رغم تباين مستوى الفريقين مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية الدوافع النفسية في حسم المواجهة.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"نسبة فوز الأهلي والزمالك في مباراة القمة متساوية، ورغم تراجع مستوى الأهلي، ممكن يستغل ده بدوافع كبيرة لمصالحة جماهيره".

وأضاف:"الخسارة أمام إنبي كانت كبيرة لنادي الزمالك، ولازم اللاعبين يقاتلوا على كل مباراة ويحققوا الفوز".

وتابع:"ثقة لاعبي الأهلي اهتزت، ولما الثقة بتتهز بيحصل نوع من الانهيار، واستعادتها محتاجة شغل كبير، وده واضح من علامات الاستفهام على وجوه اللاعبين، وبيراميدز كان موفق في مواجهته أمام الأهلي".

وواصل:"الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام بيراميدز لكنه لم يوفق، وفي لقطات كتير بتوضح غياب الثقة، زي أداء زيزو وتريزيجيه، وكمان محمد شريف ما كانش لاقي مساحة يلعب فيها، والأهلي بيمر بأزمة ثقة، والمشكلة في الملعب والعلاقة بين المدرب واللاعبين مش في الإدارة".

وأشار إلى:"المدرب الأجنبي غالبًا مش الأفضل في استعادة ثقة اللاعبين، ونادرًا ما نجد مدربًا متميزًا في هذا الجانب، لكن المدرسة البرتغالية هي الأقرب، زي مانويل جوزيه".

وعن الزمالك، قال:"في الزمالك مفيش نجم واحد، النجم هو الفريق كله، بالتركيز والحماس، واللاعبين عندهم إصرار كبير، ولو قارنت فرديًا ممكن يكونوا أقل من لاعبي الأهلي وبيراميدز، لكن كفريق هم الأفضل، وبتشوف لاعبين زي زيزيرا بيتحولوا لنجوم، وناصر منسي بيسجل أهداف مميزة".

واستكمل:"مباراة القمة لها قواعد خاصة، والأذكى هو اللي هيكسب، واللي هيسيطر على أول نصف ساعة هيكسب نفسيًا، ومهما كان وضع الأهلي، يظل فريقًا كبيرًا ومحترمًا، ولازم الزمالك يتعامل مع المباراة بجدية".

واختتم تصريحاته قائلًا:"الدوري المصري لم يُحسم بعد، وكل شيء في الملعب، والزمالك لم يحسم اللقب، ولازم يكون حذر جدًا، واللي بيقول إن الزمالك حسم الدوري بيهزر، لأن الأهلي ما زال منافسًا قويًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الزمالك

«الغندور»: معسكر مطوّل للزمالك استعدادًا للقمة

الأهلي

إعلامي: الثقة مش هتتغير .. والأهلي هيرجع أسرع مما تتخيلوا

محمد سلامة

رئيس نادي الاتحاد: لا توجد نية أو مفاوضات لاستعارة أحمد عيد من الأهلي

بالصور

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد