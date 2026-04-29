الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«سايبر ديك».. ثورة الحواسيب المنزلية تجتاح «تيك توك»

تيك توك
تيك توك
احمد الشريف

اجتاحت موجة جديدة من الابتكارات التقنية "تقوم بصنعها بنفسك" منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تيك توك"، حيث أعاد صناع المحتوى إحياء ما يعرف بأجهزة "Cyberdecks". 

وهي حواسيب مخصصة يتم بناؤها يدوياً بتصاميم مستوحاة من أفلام الخيال العلمي في الثمانينيات، لتمثل تمرداً فنياً وتقنياً على الحواسيب التقليدية الجاهزة، وتعكس رغبة المستخدمين في امتلاك أجهزة فريدة تعبر عن شخصياتهم وتحقق احتياجاتهم البرمجية الخاصة بعيداً عن سيطرة الشركات الكبرى.

مفهوم الـ "Cyberdecks"

يعود أصل مصطلح "Cyberdeck" إلى روايات الخيال العلمي، ويقصد به جهاز حاسوب محمول يجمع بين لوحة مفاتيح وشاشة مدمجة في هيكل غير تقليدي.

ولتبسيط الأمر، فإن هذه الأجهزة لا تشبه "اللابتوب" المعتاد؛ بل قد تجدها داخل حقيبة عسكرية قديمة أو مطبوعة بتقنية "الأبعاد الثلاثية" بتصاميم غريبة.

تكمن الفكرة في تجميع قطع إلكترونية متفرقة وربطها معاً لتعمل كحاسوب كامل المواصفات، مما يمنح صاحبها شعوراً بأنه يمتلك قطعة تقنية من المستقبل "السيبراني".

ثورة الصناعة اليدوية

ساهم انتشار أجهزة "Raspberry Pi" في تسهيل بناء هذه الحواسيب بشكل كبير. ولشرح هذا المصطلح التقني ببساطة، فإن الـ "Raspberry Pi" هو حاسوب صغير جداً في حجم كارت الائتمان، يحتوي على كافة المكونات الأساسية (معالج، ذاكرة، ومنافذ توصيل) ولكن بدون شاشة أو لوحة مفاتيح. 

يقوم الهواة بشراء هذه القطعة الرخيصة الثمن وإضافة شاشات "لمس" صغيرة وبطاريات شحن خارجية، ثم يضعونها داخل هياكل مبتكرة، مما يحول الهواية إلى عمل فني تقني متكامل يجمع بين الهندسة والإبداع.

التمرد التقني

يرى المحللون أن سر جاذبية هذه الأجهزة على "تيك توك" يعود إلى حالة "الملل التقني" من تشابه الهواتف والحواسيب الحالية. ولتوضيح الأبعاد الاجتماعية لهذا التوجه، فإن جيل الشباب يبحث عن أجهزة قابلة للإصلاح والتعديل، وهو ما تفتقده الأجهزة الحديثة التي يتم إغلاقها بإحكام ويصعب تغيير أي قطعة فيها. 

الـ "Cyberdeck" هو جهاز يمكنك فكه وتركيبه وترقية معالجه وتغيير شاشته في أي وقت، مما يعزز مفهوم "الاستدامة التقنية" في مواجهة ثقافة الاستهلاك السريع.

استخدامات واقعية

رغم مظهرها الذي يوحي بأنها مجرد ألعاب، إلا أن هذه الأجهزة تُستخدم في مهام تقنية جادة مثل "اختبارات الاختراق" الأمنية أو كتابة الأكواد البرمجية أثناء التنقل.

ولتبسيط هذه المهام، يستخدمها خبراء الأمن السيبراني كأدوات محمولة لفحص الشبكات والتأكد من قوتها ضد الاختراق، نظراً لسهولة إضافة "هوائيات" (Antennas) قوية أو منافذ توصيل خاصة لا تتوفر في الحواسيب العادية، مما يجعلها أداة عمل قوية في يد من يعرف أسرارها التقنية.

مستقبل الصناعة المنزلية

يمثل نجاح أجهزة "Cyberdecks" مؤشراً على عودة عصر "الهواة المبدعين" الذين يطورون تقنياتهم بأنفسهم. ومع تطور أدوات التصنيع المنزلي مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وانخفاض أسعار المعالجات الدقيقة، من المتوقع أن نرى المزيد من هذه الأجهزة في الأسواق المصرية والعالمية كمنتجات متخصصة.

هذه الحركة لا تهدف لمنافسة الشركات العملاقة، بل تهدف لخلق مساحة للإبداع التقني الحر، حيث لا توجد قيود على شكل الحاسوب أو كيفية عمله، سوى حدود خيال الشخص الذي يقوم ببنائه.

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

