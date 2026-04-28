Gemini يتحول لمساعد استباقي

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن توجه شركة "جوجل" لإحداث ثورة في طريقة عمل مساعدها الذكي "Gemini"، عبر تحويله من مجرد أداة تنتظر أوامر المستخدم إلى "مساعد استباقي" يتوقع الاحتياجات قبل النطق بها.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة العلاقة بين المستخدم وهاتفه الذكي، حيث تسعى الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تفاصيل الحياة اليومية، بحيث يصبح الهاتف شريكاً ذكياً يفهم السياق والوقت والمكان لتقديم العون والمشورة دون تدخل مباشر.

ذكاء يتوقع الاحتياجات

تعتمد الميزة الجديدة على مفهوم "الذكاء الاستباقي"، وهي تقنية تتيح للنظام تحليل سلوك المستخدم الروتيني والبيانات المتاحة على الجهاز لتقديم اقتراحات في الوقت المناسب.

ولتبسيط الفكرة، لن يكتفي "Gemini" بتذكيرك بموعد اجتماعك، بل سيقوم تلقائياً بتجهيز الملفات المتعلقة بالاجتماع، وفتح تطبيق الملاحة قبل خروجك من المنزل إذا لاحظ وجود زحام مروري، بل وقد يقترح عليك إرسال رسالة اعتذار إذا توقع تأخرك بناءً على سرعة حركتك وموقعك الجغرافي.

فهم السياق المكاني

زودت جوجل النظام بقدرات فائقة على "فهم السياق"، وهي ميزة تقنية تسمح للهاتف بالربط بين عدة معلومات متفرقة؛ فإذا كنت في "السوبر ماركت"، سيعرض لك المساعد قائمة المشتريات التي كنت تبحث عنها سابقاً تلقائياً.

ولشرح هذا المصطلح المعقد، فإن الهاتف لا يتجسس عليك، بل يستخدم "مستشعرات الموقع" و"سجل البحث المحلي" ليخمن أنك تحتاج لهذه المعلومة الآن، مما يوفر عليك عناء البحث اليدوي وسط المهام اليومية المزدحمة.

خصوصية البيانات أولاً

أثارت هذه التقنيات نقاشات حول الخصوصية، وهو ما دفع جوجل للتأكيد على أن معظم عمليات المعالجة ستتم "على الجهاز نفسه" (On-device processing).

ولتبسيط هذا المفهوم، يعني ذلك أن بياناتك الشخصية وتحليلات سلوكك لن تخرج من هاتفك إلى خادم الشركة السحابي، بل سيقوم "المعالج العصبي" داخل الهاتف بكل العمليات الحسابية، مما يضمن سرعة الاستجابة ويحافظ على سرية معلوماتك بعيداً عن أعين المتطفلين أو خطر الاختراقات السيبرانية.

تحدي المساعدات التقليدية

يمثل هذا التحول تحدياً كبيراً للمساعدات التقليدية مثل "Siri" و"Alexa"، حيث تنتقل جوجل بـ "Gemini" من مرحلة "رد الفعل" إلى مرحلة "المبادرة". ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستكون السلاح الأقوى في هواتف "Pixel" القادمة، وستشكل فارقاً جوهرياً في تجربة المستخدم الذي يبحث عن السرعة والإنجاز.

فبدلاً من أن يكون الهاتف عبئاً يتطلب إدخال البيانات، سيتحول إلى سكرتير خاص يدير المهام بذكاء صامت لا يزعج المستخدم بكثرة التنبيهات.

مستقبل الذكاء اليومي

من المتوقع أن يبدأ طرح هذه الميزات تدريجياً ضمن تحديثات نظام "أندرويد" القادمة، مع التركيز في البداية على التطبيقات الأساسية مثل البريد الإلكتروني والتقويم.

ويسعى العملاق الأمريكي من خلال هذا التطور إلى جعل التكنولوجيا "غير مرئية"؛ أي أنها تؤدي وظيفتها ببراعة في الخلفية دون أن يشعر المستخدم بوجودها، مما يعزز من كفاءة الإنتاجية الشخصية ويفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة التي تفهم صاحبها وتتحدث لغته وتعرف احتياجاته بدقة متناهية.