تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Gemini يتحول لمساعد استباقي

احمد شريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن توجه شركة "جوجل" لإحداث ثورة في طريقة عمل مساعدها الذكي "Gemini"، عبر تحويله من مجرد أداة تنتظر أوامر المستخدم إلى "مساعد استباقي" يتوقع الاحتياجات قبل النطق بها. 

وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة العلاقة بين المستخدم وهاتفه الذكي، حيث تسعى الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تفاصيل الحياة اليومية، بحيث يصبح الهاتف شريكاً ذكياً يفهم السياق والوقت والمكان لتقديم العون والمشورة دون تدخل مباشر.

ذكاء يتوقع الاحتياجات

تعتمد الميزة الجديدة على مفهوم "الذكاء الاستباقي"، وهي تقنية تتيح للنظام تحليل سلوك المستخدم الروتيني والبيانات المتاحة على الجهاز لتقديم اقتراحات في الوقت المناسب. 

ولتبسيط الفكرة، لن يكتفي "Gemini" بتذكيرك بموعد اجتماعك، بل سيقوم تلقائياً بتجهيز الملفات المتعلقة بالاجتماع، وفتح تطبيق الملاحة قبل خروجك من المنزل إذا لاحظ وجود زحام مروري، بل وقد يقترح عليك إرسال رسالة اعتذار إذا توقع تأخرك بناءً على سرعة حركتك وموقعك الجغرافي.

فهم السياق المكاني

زودت جوجل النظام بقدرات فائقة على "فهم السياق"، وهي ميزة تقنية تسمح للهاتف بالربط بين عدة معلومات متفرقة؛ فإذا كنت في "السوبر ماركت"، سيعرض لك المساعد قائمة المشتريات التي كنت تبحث عنها سابقاً تلقائياً.

ولشرح هذا المصطلح المعقد، فإن الهاتف لا يتجسس عليك، بل يستخدم "مستشعرات الموقع" و"سجل البحث المحلي" ليخمن أنك تحتاج لهذه المعلومة الآن، مما يوفر عليك عناء البحث اليدوي وسط المهام اليومية المزدحمة.

خصوصية البيانات أولاً

أثارت هذه التقنيات نقاشات حول الخصوصية، وهو ما دفع جوجل للتأكيد على أن معظم عمليات المعالجة ستتم "على الجهاز نفسه" (On-device processing). 

ولتبسيط هذا المفهوم، يعني ذلك أن بياناتك الشخصية وتحليلات سلوكك لن تخرج من هاتفك إلى خادم الشركة السحابي، بل سيقوم "المعالج العصبي" داخل الهاتف بكل العمليات الحسابية، مما يضمن سرعة الاستجابة ويحافظ على سرية معلوماتك بعيداً عن أعين المتطفلين أو خطر الاختراقات السيبرانية.

تحدي المساعدات التقليدية

يمثل هذا التحول تحدياً كبيراً للمساعدات التقليدية مثل "Siri" و"Alexa"، حيث تنتقل جوجل بـ "Gemini" من مرحلة "رد الفعل" إلى مرحلة "المبادرة". ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستكون السلاح الأقوى في هواتف "Pixel" القادمة، وستشكل فارقاً جوهرياً في تجربة المستخدم الذي يبحث عن السرعة والإنجاز.

فبدلاً من أن يكون الهاتف عبئاً يتطلب إدخال البيانات، سيتحول إلى سكرتير خاص يدير المهام بذكاء صامت لا يزعج المستخدم بكثرة التنبيهات.

مستقبل الذكاء اليومي

من المتوقع أن يبدأ طرح هذه الميزات تدريجياً ضمن تحديثات نظام "أندرويد" القادمة، مع التركيز في البداية على التطبيقات الأساسية مثل البريد الإلكتروني والتقويم. 

ويسعى العملاق الأمريكي من خلال هذا التطور إلى جعل التكنولوجيا "غير مرئية"؛ أي أنها تؤدي وظيفتها ببراعة في الخلفية دون أن يشعر المستخدم بوجودها، مما يعزز من كفاءة الإنتاجية الشخصية ويفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة التي تفهم صاحبها وتتحدث لغته وتعرف احتياجاته بدقة متناهية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

منظمة أوبك

تقرير إخباري : منظمة أوبك .. الأهمية النشأة | والأهداف والعضوية

جنوب لبنان

مهلة أسبوعين | تقارير إسرائيلية تتحدث عن إنذار سياسي – أمني قد يرفع منسوب التوتر في لبنان

وزيرة خارجية دولة فلسطين

فلسطين تدعو لاستجابة فورية للأزمة الإنسانية في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد