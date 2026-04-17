جوجل: تطبيق Gemini أصبح متاحا لأجهزة ماك

كشفت جوجل عن إتاحة تطبيق Gemini لأجهزة ماك الخاصة بـ آبل، وهي خطوة ستعزز من استخدام الذكاء الاصطناعي بقوة بجانب خدمات apple للذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، أطلقت جوجل تطبيق Gemini لنظام macOS على متجر آبل، لكي تكون تجربة استخدامه أسهل على سطح المكتب بجانب باقي أيقونات التطبيقات الأخرى، بعدما كان يتم استخدامه من خلال المتصفح.

وبات يمكن الوصول إلى التطبيق بكل سهولة باستخدام اختصار Option + Space، بدلاً من التنقل بين التطبيقات أو النوافذ المتعددة.

كما يدعم تطبيق Gemini لأجهزة ماك العاملة بنظام macOS إنشاء الصور بسرعة باستخدام أداة Nano Banana، وكذلك إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام أداة Veo.

يتيح Gemini الوصول لمستخدميه الفتح باستخدام الاختصار المذكور بالأعلى، ثم النقر على زر "+"، واختيار "إنشاء صورة" أو "إنشاء فيديو"، قبل إدخال التوصيات المراد تنفيذها.

يذكر أن تطبيق Gemini أصبح متاحاً على أجهزة ماك العاملة بأنظمة macOS بداية من الإصدار 15 والإصدارات الأحدث منه.