بالسعر والمواصفات .. ‏BYD‏ تطرحATTO 8 ‎‏ عائلية بـ7 مقاعد وتقنية ‏DM-i‏ ‏

اعلنت بي واي دي BYD‏، عن سيارتها الجديدة BYD ATTO 8، "من فئة "SUV" العائلية ، والتي تاتي استكمالا للاستراتيجية القائمة على تنوع الطرازات بين السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، وتقديم حلول عملية تجمع بين الكفاءة، والتكنولوجيا، والاعتمادية.

تعد ATTO 8 سيارة عائلية عصرية متكاملة، تتميز بمساحة واسعة تضم 7 مقاعد وتصميم مرن متعدد الاستخدامات، يشمل وضعية “Bed Mode” لتحويل المقصورة إلى مساحة مريحة للاسترخاء أثناء الرحلات، إلى جانب سعة تخزين كبيرة تصل إلى 1,960 لترا عند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز ملاءمتها للاستخدام اليومي والسفر، كما تعد أول SUV من BYD يتجاوز طولها 5 أمتار، ما يوفر مساحات رحبة لجميع أفراد الأسرة، مع تصميم يجمع بين العملية والطابع العصري.

تعتمد السيارة ‏ATTO 8‎‏ ‏على تكنولوجيا DM-i (Dual Mode Intelligent)، وهي الجيل المتطور من أنظمة الدفع الهجينة لدى BYD، حيث تجمع بين محرك تقليدي ومحرك كهربائي عالي الكفاءة، بقوة إجمالية تبلغ 275 حصانا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر، مع مدى قيادة إجمالي يتجاوز1,000 كيلومتر، ومدى كهربائي يصل إلى نحو100 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الوقود ويوفر مرونة أكبر في التنقل.

وتقدم ATTO 8 تجربة قيادة ذكية ومتصلة عبر شاشة 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، ودعم Android Auto™ وApple CarPlay™، مع نظام صوتي مكون من 10 سماعات واتصال مدمج بالإنترنت، وتشمل تجهيزات الراحة تكييفا أوتوماتيكيا ثلاثي المناطق، ومقاعد كهربائية، وسقف بانورامي، وشنطة كهربائية، بالإضافة إلى تفاصيل تصميمية تعزز من راحة الركاب في الصفوف الثلاثة.

تدعم السيارة خاصية V2L (Vehicle-to-Load)، كمصدر طاقة متنقل، ما يجعلها مثالية للأنشطة العائلية والرحلات، كما تم تجهيزها بمنظومة أمان متكاملة ، تشمل 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة إلى جانب هيكل قوي من فولاذ عالي القوة ، قادر على تحمل ضغط يصل إلى 12.2 طن، مما يعزز من مستويات الحماية والسلامة لجميع الركاب.

كما تعتمد السيارة على أنظمة تعليق متطورة Double Wishbone Front) و(Multi-link Rear Suspension System توفر توازنًا مثاليًا بين الراحة والثبات، بما يتناسب مع الاستخدام العائلي داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

وتطرح سيارة BYD ATTO 8 في السوق المصري بسعر يبدأ من 2,849,900 جنيه مصري.

وفي هذا السياق، صرح خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لعلامة BYD في مصر، أن إطلاق ATTO 8 يعكس التزام الشركة بتقديم سيارات تلبي احتياجات الأسرة المصرية ، من خلال الجمع بين المساحة الواسعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وكفاءة التشغيل، مؤكدا أن السيارة تمثل إضافة قوية لمحفظة BYD في مصر.

وأضاف أن استراتيجية BYD تعتمد على التوسع المدروس وتقديم حلول متنوعة تناسب مختلف أنماط الاستخدام، إلى جانب تعزيز تجربة العملاء من خلال المركز التكنولوجي الذي يمثل منصة تفاعلية للتعريف بالابتكار وبناء الثقة.