تسريبات: شاومي 18 برو ماكس قد يأتي ببطارية عملاقة وتقنيات متقدمة

تستعد شركة شاومي Xiaomi، وفق تقارير، لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 18 وXiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر المقبل في الصين.

وبينما يتوقع أن تأتي النسختان القياسية وPro بتصميمات مدمجة، قد يحمل إصدار Xiaomi 18 Pro Max شاشة أكبر ومواصفات أكثر تطورا.

بطارية ضخمة قيد الاختبار

بحسب تسريب جديد من المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة “ويبو”، يجري حاليا اختبار هاتف رائد بشاشة كبيرة وبطارية تبدأ بسعة تتجاوز 8000 مللي أمبير، مع استهداف سعة قصوى تصل إلى نحو 8500 مللي أمبير.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الجهاز قد يكون Xiaomi 18 Pro Max، ما يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق.

كما أوضح التسريب أن الهاتف قيد الاختبار مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي.

Xiaomi 17 Pro Max

كاميرات بدقة غير مسبوقة

كشفت التقارير السابقة أن الهاتف قد يأتي بمنظومة تصوير قوية تضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أن تعتمد الكاميرا الرئيسية على أول مستشعر بدقة 200 ميجابكسل من شركة SmartSens.

شاشة كبيرة وأداء متطور

من المنتظر أن يتميز الهاتف بشاشة مسطحة كبيرة بحواف نحيفة للغاية، مع دعم معايير ألوان متقدمة تناسب إنتاج المحتوى عالي الدقة، ورغم عدم تأكيد حجم الشاشة، تشير التوقعات إلى أنها قد تصل إلى نحو 6.9 بوصة، على غرار الجيل السابق.

وعلى صعيد الأداء، يرجح أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل الجديد من شركة كوالكوم، والمبني بتقنية تصنيع 2 نانومتر، مع ذاكرة حديثة تعزز قدرات تعدد المهام.

شاشة خلفية محسنة بالذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع أن يحتفظ Xiaomi 18 Pro Max بالشاشة الثانوية الخلفية التي قدمت في الجيل السابق، ولكن مع تحسينات كبيرة، حيث يرجح أن تصبح أكثر مرونة وتعتمد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إطلاق مرتقب

حتى الآن، لم تؤكد شاومي هذه التفاصيل رسميا، لكن في حال صحتها، فإن الهاتف قد يمثل نقلة نوعية في سوق الهواتف الرائدة، خاصة من حيث سعة البطارية والأداء العام.