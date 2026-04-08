شاومي تكشف عن أساطير جديدة.. إطلاق جهازي Redmi مع تجربة ألعاب فائقة

أكدت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا على قرب إطلاق هاتفها الجديد Redmi K90 Max، وهو الإصدار الثالث ضمن سلسلة K90 بعد إطلاق كل من Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max أواخر العام الماضي، ويبدو أن الشركة تخطط أيضا لإصدار نموذج "Ultra".

وبحسب ما أكده المدير العام لشركة ريدمي “لو ويبينغ”، فإن هاتف Redmi K90 Ultra سيكون له لمسة مختلفة، ففي حين كانت الإصدارات السابقة من فئة "Ultra" تمثل قمة السلسلة كأجهزة رائدة، فإن Redmi K90 Ultra القادم سيأتي بإمكانات أقل من شقيقه.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف قريبا، لكنه سيأتي تحت مستوى Redmi K90 Pro Max وRedmi K90 Max في ترتيب السلسلة.

أما عن Redmi K90 Max المرتقب، فيأتي ثانويا مقارنة بـ Pro Max، إذ صمم الأخير ليكون جهازا متكاملا يقدم أداء كاميرات من فئة الهواتف الرائدة، بينما يركز K90 Max بشكل شبه كامل على الأداء في الألعاب.

وسيحتل Redmi K90 Ultra موقعا بين النسخ، ليكون أكثر فخامة من الإصدار الأساسي Redmi K90، لكنه أقل من Max وPro Max.



Redmi K90 Ultra

وفي الوقت نفسه، أعلنت شاومي عن جهازها اللوحي الجديد والمضغوط Redmi K Pad 2، والذي يعد منافسا مباشرا لـ iPad mini، والذي يأتي بتصميم خلفي يقترب كثيرا من تصميم الـ iPad mini، حيث تخلت شاوني عن التصميم ثنائي اللون لوحدة الكاميرا في الجيل الأول واعتمدت على شكل أبسط وأكثر أناقة.

يحمل الجزء الخلفي للـ Redmi K Pad 2 مكانا واحدا فقط للكاميرا، مما يمنحه مظهرا مشابها جدا للـ iPad mini. ويتميز الجهاز بتصميم unibody معدني يضفي لمسة فخامة ومتانة.

يأتي Redmi K Pad 2 بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد، ما يجعلها واحدة من أقوى الأجهزة اللوحية المدمجة في السوق.

كما يحتوي الجهاز على شاشة 8.8 بوصة، ما يجعلها بحجم مشابه للـ Lenovo Legion Tab Gen 5، وأكبر قليلًا من iPad mini. وتدعم الشاشة معدل تحديث 165 هرتز مع استجابة لمسية عالية

تم تجهيز الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 9100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 67 واط، ما يوفر وقت استخدام طويل وتجربة سلسة للألعاب أو التصفح.