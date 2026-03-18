الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات غير متوقعة وسعر صادم.. شاومي تطلق سلسلة POCO X8 Pro

شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة Poco X عبر إطلاق هاتفي Poco X8 Pro وPoco X8 Pro Max، مع إضافة فئة جديدة هذا العام تحمل اسم Max، والتي تأتي بمواصفات أقرب للهواتف الرائدة وبطارية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ السلسلة.

Poco X8 Pro Max: شاشة أكبر وأقوى بطارية في تاريخ بوكو

يعد Poco X8 Pro Max أكبر هاتف في سلسلة X من شاومي حتى الآن، حيث يأتي بشاشة OLED قياس 6.83 بوصة بدقة ‎1280×2772‎ بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم HDR10+ وDolby Vision وألوان 12-bit.

وتصل سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة في وضع السطوع العالي، مع ذروة تصل إلى 3500 شمعة، كما تعتمد على تقنية PWM بتردد 3840 هرتز للتحكم في الإضاءة، وتحمي الشاشة طبقة Corning Gorilla Glass 7i.

ومن أبرز مميزات الهاتف مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج أسفل الشاشة، وبطارية ضخمة 8500 مللي أمبير وهي الأكبر في تاريخ Poco، مع دعم الشحن السريع HyperCharge بقدرة 100 وات، وشحن عكسي بقدرة 27 وات.

ووفقا لـ شاومي، يمكن للهاتف الوصول إلى 50% من الشحن خلال 24 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المناسب.

كما يبلغ سمك الهاتف 8.2 مم ويزن 218 جراما، ويأتي بإطار معدني وظهر من الألياف الزجاجية، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69K عالميا (أو IP68 في بعض الأسواق).

ويضم الهاتف إضاءة Dynamic RGB يمكنها العمل بثمانية ألوان مختلفة لإظهار حالة الشحن أو الإشعارات أو نشاط الكاميرا أو التفاعل مع الموسيقى.

كما يأتي بمكبرات صوت مزدوجة تدعم Hi-Res Audio وتقنية Dolby Atmos.

يتم تشغيل هاتف Poco X8 Pro Max، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9500s المبني بتقنية 3 نانومتر، مع نواة رئيسية Cortex-X925 Ultra بتردد 3.73 جيجاهرتز إلى جانب أنوية Cortex-X4 وCortex-A720، ومعالج رسوميات Immortalis-G925.

وتؤكد شاومي أن الهاتف قادر على تشغيل ألعاب مثل Genshin Impact وHonkai: Star Rail بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية بفضل تقنيات تعزيز الدقة.

ويتم تبريد المعالج عبر نظام Poco 3D IceLoop المزود بغرفة تبريد بخارية مساحتها 5800 مم مربع، مع ذاكرة رام من نوع LPDDR5X تصل حتى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1 تصل إلى 512 جيجابايت.

Poco X8 Pro: نسخة أصغر لكن قوية

أما Poco X8 Pro فيأتي بشاشة 6.59 بوصة أصغر قليلا من نسخة Max، مع نفس دعم HDR10+ وDolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة ‎1268×2756‎ بكسل.

ويستخدم الهاتف مستشعر بصمة بصري بدل المستشعر فوق الصوتي، مع هيكل معدني وحماية Gorilla Glass 7i، ووزن 201 جرام وسمك 8.38 مم.

يحتوي هاتف Poco X8 Pro على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، وهي ما تزال أكبر من بطاريات كثير من الهواتف الرائدة، مع دعم شحن سريع 100 وات، وشحن عكسي 27 وات، ويمكن شحن الهاتف بالكامل خلال 48 دقيقة تقريبا.

يعمل هاتف Poco X8 Pro، بمعالج ميدياتك Dimensity 8500‑Ultra بدقة تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G720، ويعتمد على نظام تبريد 3D Dual-Layer IceLoop بمساحة 5300 مم مربع.

كما يأتي بذاكرة رام LPDDR5X من نوع بسعة حتى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

بالنسبة للكاميرات، يختلف المستشعر الرئيسي بين الهاتفين حيث يستخدم هاتف X8 Pro Max مستشعر Light Fusion 600، بينما يستخدم X8 Pro مستشعر سوني IMX882، لكن كلاهما يأتي بمستشعر 1/1.95 بوصة مع فتحة عدسة f/1.5 ودعم OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل.

ويدعم الهاتفان أيضا الاتصال بشبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 6.0، إلى جانب دعم الاتصال قريب المدة NFC.

سيطرح الهاتفان عالميا قرييا، مقابل سعر:

Poco X8 Pro يبلغ حوالي 330 دولار للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، بينما سيتوفر طراز Poco X8 Pro Max بسعر حوالي 470 دولار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

نسخة خاصة لمحبي أفلام Marvel

كما كشفت شاومي عن إصدار خاص Poco X8 Pro Iron Man Edition بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 400 دولار، ويأتي بتصميم أسود مع خطوط ذهبية وواجهة مستخدم مستوحاة من شخصية الرجل الحديدي Iron Man، إضافة إلى علبة خاصة تشمل غطاء مخصص للهاتف وأداة إخراج الشريحة بعلامة Marvel وكابل USB أحمر مميز.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
