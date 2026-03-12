قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
بعد غياب طويل.. شاومي تستعرض حاسوبها الجديد Xiaomi Book Pro 14

شيماء عبد المنعم

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في التشويق لحاسوبها المحمول الجديد Xiaomi Book Pro 14 تمهيدا لإطلاقه في السوق الصينية، ليكون أول لابتوب يحمل علامة الشركة منذ طرح Xiaomi Book 14 عام 2023.

وبحسب الصور التشويقية التي نشرتها شاومي، سيأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي: الأزرق الضبابي الناعم والأبيض، والرمادي الأنيق، مع تصميم معدني نحيف وهيكل انسيابي يمنحه مظهرا عصريا وأنيقا.

مواصفات لابتوب شاومي Xiaomi Book Pro 14

 

يتميز لابتوب Xiaomi Book Pro 14 بهيكل أحادي مصنوع بتقنية الصب بالقوالب من سبيكة المغنيسيوم، إلى جانب غطاء سفلي من ألياف الكربون عالية المتانة. 

كما أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث لوحة دعم لوحة المفاتيح لتصبح مصنوعة من سبيكة التيتانيوم الأخف وزنا، ما ساهم في تقليل وزن الجهاز ليصل إلى نحو 1.08 كج فقط.

أما من ناحية الأداء، فقد أكدت شركة “إنتل” أن الحاسوب سيعمل بمعالج Intel Core Ultra X7 358H الأحدث. 

ولضمان كفاءة تشغيل المعالج، زودت الشركة الجهاز بنظام تبريد متطور يتضمن غرفة تبخير بمساحة 10000 مم مربع، ومروحة صامتة عالية السرعة، إلى جانب نظام تدفق هواء ثلاثي الأبعاد. 

وتقول شاومي إن هذا النظام يسمح للجهاز بالحفاظ على أداء يصل إلى 50 وات بشكل مستمر.

أفادت تقارير سابقة أن Xiaomi Book Pro 14 سيأتي بشاشة قياس 14 بوصة مع وزن يقارب الكيلوجرام الواحد، كما سيطرح بخيارين من المعالجات، هما Intel Core Ultra X7 358H وIntel Core Ultra 5 325 الأقل قوة نسبيا.

ويعتمد معالج Ultra 5 325 على تقنية تصنيع 18A من إنتل، ويضم 8 أنوية بتصميم (4P + 4LPE)، مع 8 خيوط معالجة وسرعة تعزيز تصل إلى 4.5 جيجاهرتز.

في المقابل، يأتي معالج Ultra X7 358H بهيكلية 16 نواة بتوزيع (4 + 8 + 4)، مع سرعة تصل إلى 4.8 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث L3 بسعة 18 ميجابايت، بالإضافة إلى معالج الرسوميات المدمج Intel Radiant B390.

أما من حيث الذاكرة والتخزين، فمن المتوقع أن يتوفر الجهاز بخيارين بسعة 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 1 تيرابايت SSD، و32 غجيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 1 تيرابايت SSD.

