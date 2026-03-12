بعد غياب طويل.. شاومي تستعرض حاسوبها الجديد Xiaomi Book Pro 14

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في التشويق لحاسوبها المحمول الجديد Xiaomi Book Pro 14 تمهيدا لإطلاقه في السوق الصينية، ليكون أول لابتوب يحمل علامة الشركة منذ طرح Xiaomi Book 14 عام 2023.

وبحسب الصور التشويقية التي نشرتها شاومي، سيأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي: الأزرق الضبابي الناعم والأبيض، والرمادي الأنيق، مع تصميم معدني نحيف وهيكل انسيابي يمنحه مظهرا عصريا وأنيقا.

مواصفات لابتوب شاومي Xiaomi Book Pro 14

يتميز لابتوب Xiaomi Book Pro 14 بهيكل أحادي مصنوع بتقنية الصب بالقوالب من سبيكة المغنيسيوم، إلى جانب غطاء سفلي من ألياف الكربون عالية المتانة.

كما أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث لوحة دعم لوحة المفاتيح لتصبح مصنوعة من سبيكة التيتانيوم الأخف وزنا، ما ساهم في تقليل وزن الجهاز ليصل إلى نحو 1.08 كج فقط.

أما من ناحية الأداء، فقد أكدت شركة “إنتل” أن الحاسوب سيعمل بمعالج Intel Core Ultra X7 358H الأحدث.

ولضمان كفاءة تشغيل المعالج، زودت الشركة الجهاز بنظام تبريد متطور يتضمن غرفة تبخير بمساحة 10000 مم مربع، ومروحة صامتة عالية السرعة، إلى جانب نظام تدفق هواء ثلاثي الأبعاد.

لابتوب Xiaomi Book Pro 14

وتقول شاومي إن هذا النظام يسمح للجهاز بالحفاظ على أداء يصل إلى 50 وات بشكل مستمر.

أفادت تقارير سابقة أن Xiaomi Book Pro 14 سيأتي بشاشة قياس 14 بوصة مع وزن يقارب الكيلوجرام الواحد، كما سيطرح بخيارين من المعالجات، هما Intel Core Ultra X7 358H وIntel Core Ultra 5 325 الأقل قوة نسبيا.

ويعتمد معالج Ultra 5 325 على تقنية تصنيع 18A من إنتل، ويضم 8 أنوية بتصميم (4P + 4LPE)، مع 8 خيوط معالجة وسرعة تعزيز تصل إلى 4.5 جيجاهرتز.

في المقابل، يأتي معالج Ultra X7 358H بهيكلية 16 نواة بتوزيع (4 + 8 + 4)، مع سرعة تصل إلى 4.8 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث L3 بسعة 18 ميجابايت، بالإضافة إلى معالج الرسوميات المدمج Intel Radiant B390.

أما من حيث الذاكرة والتخزين، فمن المتوقع أن يتوفر الجهاز بخيارين بسعة 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 1 تيرابايت SSD، و32 غجيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 1 تيرابايت SSD.