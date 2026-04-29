DJI Mic 3 .. ثورة الصوت اللاسلكي في منظومة «أوزمو»

أعلنت شركة "دي جي آي" (DJI) الرائدة عالمياً في تكنولوجيا التصوير والملحقات، عن طرح نظام الميكروفون اللاسلكي الجديد "DJI Mic 3" في الأسواق، محطمة الأرقام القياسية بتقديم حزمة متكاملة بأسعار تنافسية غير مسبوقة.

وتستهدف الشركة بهذا الإصدار فئة صناع المحتوى (Content Creators) والمصورين الذين يبحثون عن جودة صوت احترافية وسهولة فائقة في الاستخدام، حيث يأتي الميكروفون متوافقاً بشكل كامل مع منظومة "Osmo" المتطورة، مما يعزز من مكانة الشركة كخيار أول في سوق معدات البث والتصجيل الرقمي.

هندسة الصوت الفائق

يعتمد نظام "DJI Mic 3" على تقنية متطورة للتسجيل الصوتي اللاسلكي تضمن نقاءً تاماً في التقاط الصوت حتى في البيئات المزدحمة. ولتبسيط الأمر، يعمل النظام عبر قطعتين: "المرسل" الذي يضعه المتحدث، و"المستقبل" الذي يتصل بالكاميرا أو الهاتف.

ويستخدم الجهاز قنوات اتصال رقمية مشفرة تمنع تداخل الموجات، مما يزيل "التشويش" أو الأصوات المزعجة التي قد تظهر في التسجيلات اللاسلكية التقليدية، ليوفر تجربة صوتية تضاهي الاستوديوهات الاحترافية.

حافظة الشحن الذكية

زودت الشركة الحزمة الجديدة بحافظة شحن متكاملة، وهي ميزة تقنية تضمن استمرار العمل لفترات طويلة دون الحاجة للبحث عن مصادر طاقة.

ولشرح ذلك بكلمات بسيطة، تعمل الحافظة تماماً مثل علبة سماعات الأذن اللاسلكية؛ بمجرد وضع الميكروفونات داخلها، تبدأ عملية الشحن تلقائياً، مما يرفع عدد ساعات العمل الإجمالية لتصل إلى يوم كامل من التصوير المتواصل.

كما توفر الحافظة حماية ميكانيكية قوية للقطع الحساسة، مما يجعلها مثالية للتصوير الخارجي والسفر.

توافق "أوزمو" التام

يتميز الإصدار الجديد باندماجه الكامل مع نظام "Osmo Ecosystem". ولتبسيط هذا المصطلح، يعني ذلك أن الميكروفون يتصل لاسلكياً ومباشرة بكاميرات الأكشن وكاميرات الجيب التي تنتجها "دي جي آي" دون الحاجة لوصلات أو كابلات معقدة.

يتيح هذا التناغم التقني للمصور البدء في التسجيل فور تشغيل الجهاز، حيث يتعرف النظام تلقائياً على الميكروفون ويقوم بضبط "مستويات الصوت" (Gain) لضمان عدم حدوث تشويه في الصوت إذا كان المتحدث قريباً جداً أو بعيداً عن الجهاز.

شاشة لمس متطورة

يحتوي جهاز الاستقبال على شاشة لمس مدمجة من نوع "OLED" تتيح للمستخدم التحكم في كافة الإعدادات بلمسات بسيطة. ومن خلال هذه الشاشة، يمكن مراقبة مستويات الصوت بشكل لحظي لضمان عدم ضياع أي كلمة، كما يمكن تفعيل ميزة "التسجيل الاحتياطي" داخل الميكروفون نفسه.

ولتبسيط هذه الميزة، يقوم الميكروفون بحفظ نسخة من الصوت داخله كإجراء أمان في حال انقطع الاتصال اللاسلكي لسبب ما، مما يضمن للمصور المصري عدم ضياع مجهوده تحت أي ظرف تقني طارئ.

السعر والتوفر

طرحت الشركة الحزمة الجديدة بخصومات قياسية تستهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق، خاصة مع تزايد الطلب على معدات صناعة المحتوى على منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب". ويرى المحللون أن هذه الخطوة تضع المنافسين في موقف صعب، حيث تقدم "DJI" جودة التصنيع العالية مع ميزات احترافية وسعر في متناول شريحة واسعة من المبتدئين والمحترفين.

ومن المتوقع أن تصل هذه الحزمة إلى الأسواق العربية قريباً، لتصبح الأداة المفضلة لكل من يبحث عن التميز في عالم التوثيق الرقمي.