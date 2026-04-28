برلماني: خروج الإمارات من "أوبك بلس" يربك أسواق النفط العالمية

قال النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك وأوبك بلس، تؤكد أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات مباشرة على توازن أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحالف "أوبك بلس" يلعب دورًا محوريًا في ضبط إيقاع الإنتاج العالمي والحفاظ على استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن خروج لاعب رئيسي بحجم الإمارات قد يفتح الباب أمام سياسات إنتاج أكثر مرونة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق على المدى القصير.

وأضاف: "أي زيادة محتملة في الإنتاج خارج مظلة التنسيق الجماعي قد تضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض، لكن في المقابل، قد نشهد حالة من التقلبات الحادة نتيجة غياب التنسيق، وهو ما ينعكس على اقتصادات الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء."

وأشار إلى أن التأثير النهائي سيتوقف على ردود فعل بقية الدول المنتجة، خاصة داخل "أوبك بلس"، ومدى قدرتها على إعادة ضبط السوق، مؤكدًا أن مصر تتابع هذه التطورات عن كثب لتقييم انعكاساتها على تكلفة الاستيراد وأسعار الطاقة محليًا.

واكد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل لخريطة تحالفات الطاقة العالمية، بما يتطلب سياسات اقتصادية مرنة للتعامل مع أي متغيرات محتملة في أسعار النفط.