خبير: خروج الإمارات من أوبك قرار سيادي يخدم المصلحة الوطنية ولا يؤثر على تنسيق الإنتاج

أكد خالد العوضي، خبير الاقتصاد الدولي والطاقة، أن ما يُثار حول خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك وأوبك بلس يندرج في إطار قرارات سيادية تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.

وخلال مداخلة هاتفية من رأس الخيمة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أوضح العوضي أن الانضمام إلى منظمة أوبك أو مغادرتها لا يتطلب إجراءات معقدة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ وفقاً لأولويات كل دولة وظروفها الاقتصادية.

وأضاف أن الإمارات، رغم هذا التوجه، ستواصل التنسيق مع الدول المنتجة للنفط فيما يتعلق بمستويات الإنتاج، بما يحقق التوازن في الأسواق العالمية ويلبي احتياجاتها.

كما لفت إلى أن دور منظمة أوبك يتركز على تنظيم كميات الإنتاج وليس التحكم في عمليات التصدير، موضحاً أن نماذج التصدير اختلفت في السنوات الأخيرة مع تطور الاقتصادات الوطنية وتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل.