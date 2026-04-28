تقرير إخباري : منظمة أوبك .. الأهمية النشأة | والأهداف والعضوية

شهدت منظمة "أوبك" عدة انسحابات بارزة على مدار تاريخها، كان أحدثها وأكثرها تأثيراً إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء انسحابها من المنظمة وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026 بعد عضوية دامت نحو 59 عاماً، وذلك بهدف تعزيز مرونتها في زيادة الإنتاج والاستجابة لمتغيرات السوق العالمية بعيداً عن قيود الحصص المفروضة.

أنجولا انسحبت في يناير 2024، بسبب خلافات حول حصص الإنتاج، حيث رأت أن القيود المفروضة عليها تعيق خططها لزيادة الاستثمار في قطاع النفط المحلي.

الإكوادور انسحبت في يناير 2020، وغادرت المنظمة للمرة الثانية (بعد انسحاب أول عام 1992 وعودة عام 2007) لأسباب تتعلق بظروفها المالية وحاجتها لزيادة عائدات النفط.

قطر أعلنت في يناير 2019 انسحابها من أوبك للتركيز على تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، بعد عضوية استمرت منذ عام 1961.

إندونيسيا علقت عضويتها عدة مرات، كان آخرها في عام 2016؛ نظراً لتحولها من دولة مصدرة للنفط إلى مستورد صافٍ له، مما جعل سياسات المنظمة لا تتوافق مع مصالحها الاقتصادية.

الجابون انسحبت في عام 1995، لكنها عادت للانضمام مجدداً إلى المنظمة في يوليو 2016.

وتعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) القوة المحركة لأسواق الطاقة العالمية منذ تأسيسها في عام 1960 وهي تعمل على تنسيق السياسات النفطية، لضمان استقرار الأسواق، وتأمين دخل ثابت للمنتجين وإمدادات فعالة للمستهلكين.

- حقائق أساسية :

* تأسست أوبك في 14 سبتمبر 1960 خلال مؤتمر بغداد والدول المؤسسة هي المملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق، وإيران، وفنزويلا، ويقع المقر الرئيسي في فيينا، النمسا (انتقل إليها في عام 1965 بعد أن كان في جنيف).

* تمتلك دول أوبك حوالي 81% من إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في العالم (نحو 1.2 تريليون برميل) وتسهم المنظمة بنحو 38% إلى 40% من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، كما تشكل صادرات أعضاء أوبك زهاء 60% من تجارة النفط العالمية.

* المملكة العربية السعودية هي العضو الأهم في أوبك حيث تتصدر الإنتاج بحصة تبلغ حوالي 34% من إجمالي إنتاج المنظمة (نحو 9 ملايين برميل يومياً) كما تعد فنزويلا عضوا هما في أوبك إذ تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد داخل المنظمة بنحو 300.9 مليار برميل.

* يبلغ عدد الأعضاء فى أوبك حاليا 12 دولة (بعد انسحابات وتغييرات في العضوية مثل قطر والإكوادور وأنجولا)، ومن المقرر أن ينخفض العدد إلى 11 دولة بعد انسحاب الإمارات اليوم.

* أوبك+ (OPEC+): هو تحالف يضم دول أوبك بالإضافة إلى 10 دول منتجة أخرى بقيادة روسيا، ويهدف لتعزيز التنسيق للسيطرة على المعروض العالمي.

* يعقد وزراء النفط اجتماعات عادية مرتين في السنة لمراجعة أوضاع السوق وتعديل حصص الإنتاج