حزب الغد يدعو لإعادة هيكلة التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في مواجهة التحديات

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يؤمن بدوره كمعارضة وطنية بناءة، تسعى إلى دعم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها، مع الاحتفاظ بحقها في الاختلاف مع الحكومة بما يخدم مصالح الوطن، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية تمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيل النظام السياسي.


جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده حزب الغد، بحضور عدد لافت من قياداته وأعضائه وضيوفه، حيث استهل رئيس الحزب كلمته بتهنئة الحضور بمناسبة عيد تحرير سيناء، مشيدًا بذكرى الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في استعادة وبناء الدولة المصرية وتعزيز مكانتها، والحفاظ على الأمن القومي.

وأكد رئيس حزب الغد أن الحزب يحرص على الفصل بين مفهوم الدولة والحكومة، موضحًا أن دعم الدولة واجب وطني لا خلاف عليه، بينما يظل تقييم أداء الحكومة محل اتفاق واختلاف وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، مشددًا على أن ممارسة هذا الدور تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والالتزام بثوابت الدولة.

وأضاف المهندس موسى مصطفى موسى، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا وطنيًا حقيقيًا من جميع القوى السياسية والحزبية، مشددًا على أن ترسيخ الوعي الوطني لدى المواطنين، خاصة الشباب، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والأفكار الهدامة، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري الواعي هو الأساس لأي تقدم تنموي أو سياسي.


وأشار إلى أن مواجهة التطرف لا تقتصر فقط على الحلول الأمنية، بل تمتد إلى بناء منظومة فكرية وثقافية متكاملة، تقوم على نشر قيم الانتماء والاعتدال، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.


كما أكد رئيس الحزب أهمية اعتبار التعليم مشروعًا قوميًا يأتي على رأس أولويات الدولة، داعيًا إلى إعادة النظر في أساليب جذب الطلاب إلى المدارس، وعودة الأنشطة المدرسية المتنوعة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطلاب، إلى جانب الاهتمام بالمواهب ورعاية المتفوقين باعتبارهم ثروة قومية، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والشباب والثقافة لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.


وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الحزب وضيوفه، من بينهم اللواء أشرف فوزي، واللواء سامي الخولي، واللواء فؤاد فيود، واللواء صبري الجنزوري، واللواء إبراهيم عبد الهادي، واللواء أحمد عاصم، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة، فيما أدار اللقاء الدكتور محمود يحيى سالم نائب رئيس الحزب للدراسات والبحوث، كما تضمن اللقاء فقرة فنية وطنية.

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

