عام مالي استثنائي لنيسان .. تفاصيل

اختتمت نيسان عامها المالي 2025 بسلسلة من النتائج القوية التي عززت موقعها الريادي في سوق سيارات الركوب، بعد أن تصدرت المبيعات للعام الثالث على التوالي بحصة سوقية بلغت 18.6% منذ بداية العام، مسجلة واحدًا من أقوى أعوامها على مستوى الأداء التشغيلي والبيعي.

وحققت الشركة مبيعات تقارب 32 ألف سيارة خلال العام، لتصل إلى أعلى حصة سوقية في تاريخها بنسبة 15.6%، في حين سجل طراز نيسان صني أعلى مبيعات سنوية له منذ طرحه، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الطرازات الاقتصادية ذات الاعتمادية العالية.

على صعيد التصنيع، سجل مصنع نيسان أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسه، بتجميع أكثر من 28 ألف سيارة رغم العمل بنظام الفترتين، ما يعكس كفاءة العمليات وقدرة خطوط الإنتاج على تلبية الطلب المتزايد. كما حصلت الشركة على شهادة Top Employer للمرة الأولى، تأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة عمل تنافسية وفق المعايير العالمية.

وامتدت النجاحات إلى تطوير محفظة المنتجات، وتوسيع شبكة الموزعين، وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية جديدة، ما يجعل العام المالي 2025 محطة بارزة في مسيرة نيسان ويؤسس لمرحلة نمو أكثر قوة خلال السنوات المقبلة.