رسائل شكر على أكياس القمامة .. هل تستمر عادة اليابان في مونديال 2026؟

أثارت ظاهرة قيام جماهير اليابان بتنظيف مدرجات الملاعب بعد المباريات، خاصة في بطولات كبرى مثل كأس العالم، إعجابًا واسعًا حول العالم، إذ تبدو سلوكًا غير مألوف مقارنة بما اعتادت عليه جماهير أخرى تترك خلفها مخلفات الطعام والأكواب والورق.

هذا التصرف لم يكن وليد لحظة أو مرتبطًا بنتيجة مباراة بعينها، بل هو سلوك متكرر وثابت، ظهر في نسخ عديدة من المونديال وكذلك في مباريات ودية حول العالم.

حتى في حالات الخسارة القاسية، يحرص المشجعون اليابانيون على جمع القمامة وترتيب أماكنهم قبل مغادرة المدرجات، في مشهد يجمع بين الانضباط والاحترام.

ما سر تنظيف اليابان للمدرجات؟

يرجع السر الحقيقي وراء هذا السلوك إلى الثقافة اليابانية العميقة، التي تُعلي من قيم النظافة والمسؤولية الجماعية، فالمجتمع الياباني يربّي أفراده منذ الصغر على أهمية الحفاظ على الأماكن العامة، حيث يُطلب من الطلاب في المدارس تنظيف فصولهم بأنفسهم، ما يرسخ لديهم فكرة أن النظافة مسؤولية شخصية وليست مهمة عمال النظافة فقط.

كما يعكس هذا السلوك مفهومًا أوسع في اليابان يتعلق باحترام الآخرين والمكان، إذ يرى المشجع الياباني أن ترك المكان نظيفًا هو تعبير عن التقدير للدولة المستضيفة وللجماهير الأخرى، فضلًا عن كونه صورة حضارية لبلاده أمام العالم.

لذلك لا يقتصر الأمر على الجماهير فقط، بل يمتد أيضًا إلى لاعبي المنتخب الذين يحرصون على ترك غرف الملابس مرتبة، وأحيانًا يتركون رسائل شكر للمنظمين.

وقد حظيت هذه التصرفات بإشادة واسعة من وسائل الإعلام والجماهير في مختلف الدول، حيث اعتُبرت نموذجًا يُحتذى به في السلوك الرياضي.

وتُظهر هذه المشاهد كيف يمكن للرياضة أن تكون منصة لنقل القيم الإيجابية، وليس فقط التنافس داخل الملعب.

مشاركة اليابان في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب اليابان في المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 برفقة كل من هولندا، السويد، وتونس.

حرص مشجعو اليابان على تنظيف مدرجات الملاعب بعد المباريات في أول مشاركة لمنتخب بلادهم في كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

واستمر اليابانيون على هذا النهج كل أربع سنوات، وكرروا ذلك في النسخة الأخيرة قطر 2022، ومن المتوقع أن يستمروا خلال مباريات منتخب بلادهم في يونيو بمدن أرلينغتون وتكساس ومونتيري بالمكسيك في الدور الأول لمونديال 2026.

في مونديال روسيا 2018، نظف لاعبو اليابان غرف خلع الملابس بعد توديع البطولة، وكتبوا رسالة شكر باللغة الروسية، وفي مونديال 2022، ترك مشجعو اليابان رسائل شكر على أكياس القمامة مكتوبة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واليابانية.