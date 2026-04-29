موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو

يبحث المستفدون من برنامج تكافل وكرامه اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، مع ارتفاع معدلات البحث عن مواعيد الصرف وطرق الاستعلام وقيمة الدعم، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم دعما نقديا للفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

موعد صرف تكافل وكرامة مايو 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2026 اعتبارا من يوم 15 مايو، على أن يستمر الصرف تدريجيا حتى نهاية الشهر، بما يضمن تقليل التكدس وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم في مختلف المحافظات.

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة المعاش من خلال الموقع الرسمي لـوزارة التضامن الاجتماعي، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، ثم الضغط على خدمة الاستعلام لعرض تفاصيل الحالة.

وتتضمن نتيجة الاستعلام بيانات المستفيد، ونوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة، وقيمة الدعم المستحق، إلى جانب توضيح أسباب الإيقاف إن وجدت.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

أماكن صرف المعاش

أتاحت الجهات المختصة عدة وسائل لصرف الدعم، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري، ومنافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، بالإضافة إلى كروت ميزة وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على الدعم

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم من كبار السن بعمر 65 عاما فأكثر، أو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة، وألا يكون لديه دخل ثابت من وظيفة حكومية أو خاصة.

كما يشترط عدم امتلاك أصول كبيرة مثل الأراضي أو العقارات أو السيارات، مع التزام الأسر التي لديها أطفال بانتظامهم في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وألا يتجاوز الدخل التأميني الحد المقرر.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجا، وتشمل الأسر تحت خط الفقر، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى الأيتام غير المكفولين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم نقدي مستدام يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.