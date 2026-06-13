الهند: تحطم طائرة نقل عسكرية شمال شرق البلاد

تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز AN-32 تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم السبت، في ولاية آسام شمال شرق البلاد، حسبما أفاد مسؤولون.

وتحطمت الطائرة، وهي طائرة نقل عسكرية ذات محركين توربينيين، تُستخدم عادةً لنقل البضائع والإمدادات في المنطقة، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة سلاح الجو الهندي في مقاطعة جورات، على بُعد حوالي ٢٩٨ كيلومترًا شمال شرق ديسبور، عاصمة ولاية آسام.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات في الحادث.

وعقب التحطم، هرع كبار مسؤولي سلاح الجو الهندي إلى موقع الحادث لتنسيق عمليات الإنقاذ والاستجابة، وعملت فرق الطوارئ على إخماد حريق اندلع في موقع التحطم.

ولم يُحدد سبب الحادث بعد وأعلن سلاح الجو الهندي أنه أمر بفتح تحقيق.