محادثات بين اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

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أجرى دبلوماسيون رفيعو المستوى من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل في طوكيو بحثوا خلالها البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم "السبت"، أن مسئولين من وزارات خارجية الدول الثلاث أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطور النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وأكدوا التزامهم بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

واتفق المسئولون على العمل معا عن كثب بشأن عدد من القضايا من بينها تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، والأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تقوم بها بيونج يانج مثل سرقات العملات الرقمية لاستخدامها - وفقا لتقارير - في تمويل برامجها النووية والصاروخية.

من جانبها.. أعربت اليابان عن شكرها للدعم المتواصل التي تقدمه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن قضية المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية.