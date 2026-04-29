بيع اللاعبين الحل.. مصطفى يونس: الأهلي خسر 150مليون جنيه بسبب رامي ربيعة و60 مليونًا بسبب الجزار|فيديو

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن جوهر الأزمة داخل فريق الأهلي يعود إلى اللاعبين أنفسهم، مؤكدًا: «هو مين الأساس في القصة؟ اللاعيبة.. اللاعيبة اللي بتنفذ»، موضحًا أن تراجع الأداء مرتبط بغياب الروح الجماعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «لما اللاعيبة تبقى شايلة من بعض، وتغير من بعض، ومفيش قلب على الفانلة ولا على النادي ولا حتى على الجماهير، لازم يبقى ده الحال»، في إشارة واضحة إلى أن غياب الانتماء والتكاتف داخل الفريق يؤدي بشكل مباشر إلى النتائج السلبية التي يشهدها النادي.

وحول الحلول المطروحة، أكد مصطفى يونس أن التعامل يجب أن يكون حاسمًا، قائلًا: «الحل إن كل الناس اللي أجورها عالية واللي خربت أوضة اللبس لازم تمشي.. لازم يتباعوا»، مشددًا على أن البيع هو الخيار الصحيح وليس الرحيل المجاني، موضحًا: «يتباعوا مش يمشوا ببلاش».

وتابع حديثه ردًا على التخوف من الخسائر المالية: «ما أنتِ خسرانة في ناس كتير أوي.. ملايين الملايين»، مؤكدًا أن النادي تكبد بالفعل خسائر ضخمة نتيجة بعض الصفقات، مشيرًا إلى أرقام كبيرة، قائلًا: «الأهلي خسر قبل كده فوق الـ500 و600 مليون جنيه»، مضيفًا أمثلة على صفقات لم تحقق المردود المتوقع رغم تكلفتها العالية.

