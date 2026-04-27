إصابة الفرنسي مبابي في عضلات الفخذ الخلفية قبل كأس العالم

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، عن تعرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كيليان مبابي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وذلك قبل أسابيع قليلة من كأس العالم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قائد المنتخب الفرنسي (27 عاما) قد يغيب عن باقي موسم ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال التعادل 1-1 على ملعب ريال بيتيس يوم الجمعة الماضي.

وقال النادي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، ثبتت إصابته في العضلات الخلفية بالساق اليسرى.. وفي انتظار تطور الحالة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول يوم الأحد المقبل قبل زيارته لملعب برشلونة في العاشر من مايو المقبل.

ويمر بطل أوروبا 15 مرة بموسم مخيب للآمال، إذ يتأخر عن برشلونة بفارق 11 نقطة بعد 33 مباراة في الدوري المحلي كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.