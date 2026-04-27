الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتحت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات، في حفل جمع نخبة من قيادات الصحافة القومية والمثقفين وقيادات الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال كلمته، أنه يشعر بسعادة خاصة لما تشهده مؤسسة أخبار اليوم من تطورات ونجاحات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم يعكس بداية مرحلة جديدة تحمل ملامح مختلفة لمستقبل المؤسسة.

وقال الشوربجي، إنه يرى أن المستقبل الحقيقي للمؤسسة يتشكل الآن، مدفوعًا بحزمة من المشروعات الكبرى التي يجري العمل عليها، وفي مقدمتها «مدرسة أخبار اليوم الدولية» وجامعة نيو إيجيبت، والتي من المنتظر أن تمثل نقطة انطلاق قوية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتكامل.

وأوضح أن هذه المشروعات لم تكن مجرد أفكار، بل تمثل «حلمًا طال انتظاره» لسنوات طويلة داخل المؤسسة، سواء من جانب الصحفيين أو العاملين، معربًا عن سعادته بأن يكون جزءًا من تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع ملموس.

وأكد أن افتتاح مركز البحوث والدراسات يمثل استكمالًا لرؤية متكاملة، تهدف إلى تحويل «أخبار اليوم» إلى مؤسسة متعددة الأدوار، تجمع بين العمل الصحفي، والتعليم، والبحث العلمي، موضحًا أن هذا «المثلث» يمثل الأساس الحقيقي لبناء كيان قادر على الاستمرار والتطور.

وتطرق رئيس الهيئة إلى التحديات التي واجهتها المؤسسات الصحفية القومية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة تولت مسؤوليتها في توقيت شديد الصعوبة، بدأ مع جائحة «كورونا»، مرورًا بتداعيات الحرب الروسية، ثم الحرب في غزة، وصولاً إلى التوترات الإقليمية الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات.

ورغم هذه التحديات، شدد الشوربجي على أن الهيئة لم تتوقف عن العمل، بل بذلت جهودًا كبيرة لمساندة المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تطويرها وإخراجها من أزماتها، من خلال البحث عن حلول واقعية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وفتح مسارات جديدة للاستثمار.

واختتم بالتأكيد على أن ما يحدث داخل «أخبار اليوم» اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسار طويل من العمل، يستهدف بناء مؤسسة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، رئيس مجلس أمناء المركز، بالجهود التي يبذلها المهندس الشوربجي لدعم الصحافة القومية، مؤكداً أن الصحافة لا تزال تؤدي دوراً محورياً لا تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي الاضطلاع به.

وأوضح هلال، أن ما أضفى قيمة استثنائية على حفل الافتتاح هو تنوع الحضور الذي ضم رئيس تحرير الأهرام والجمهورية وممثلاً عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، مشدداً على أن دور مراكز البحوث يتمثل في تشخيص القضايا ورصد المشكلات والتنبيه المبكر لأي أزمات، ووصفها بأنها "قرون استشعار المجتمع والدولة.

وأكد هلال، أن المركز سيتولى تثقيف وإنارة الرأي العام، وإثارة القضايا العامة بأسلوب حضاري ومتخصص، في مقدمتها ملفات السياسة الدولية والصراعات الإقليمية.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن ما تشهده المؤسسة في الوقت الحالي ليس مجرد تحركات عابرة أو تطوير مرحلي، بل يمثل ترجمة حقيقية لأحلام وخطط جرى العمل عليها لسنوات، وبدأت الآن تتجسد على أرض الواقع.

وأوضح أن «أخبار اليوم» تتحرك وفق رؤية واضحة، تقوم على بناء كيانات جديدة قادرة على دعم المؤسسة وتعزيز دورها في المشهد الإعلامي، قائلاً إن المؤسسة «تجري بخطوات واسعة» نحو المستقبل، في إشارة إلى حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في توقيت متقارب.

وأشار إلى أن مشروع الجامعة يأتي في مقدمة هذه التحركات، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان وصناعة كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس إيمان المؤسسة بأن المستقبل الحقيقي يبدأ من التعليم والمعرفة.

ولفت إلى أن ما تحقق حتى الآن لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير من المهندس عبد الصادق الشوربجي، الذي يقود جهود تطوير المؤسسات الصحفية القومية برؤية تعتمد على العمل والتخطيط طويل المدى، وليس الحلول المؤقتة.

وأكد عفيفي أن المؤسسة لا تنظر فقط إلى الداخل، بل تسعى لتعزيز حضورها الإقليمي، من خلال إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي تهم العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن «أخبار اليوم» ستواصل دورها كمنصة إعلامية فاعلة في تناول الملفات الإقليمية بعمق ومهنية.

