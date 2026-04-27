موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين تعرّض نجمه الفرنسي كيليان مبابي لإصابة عضلية دون تحديد مدة غيابه.

ويعاني المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر تعرض لها في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس (1-1) الجمعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لما أفاد ناديه ريال مدريد الإثنين، وبالتالي يحوم الشك حول مشاركته في الكلاسيكو الشهر المقبل.

وأوضح النادي الملكي أن قائد المنتخب الفرنسي تعرض لإصابة في "العضلة نصف الوترية" بالساق اليسرى، وهي إحدى عضلات أوتار الركبة الممتدة على طول الفخذ، حسب ما كشف عنه الطاقم الطبي لنادي العاصمة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، لكنها تأتي في وقت حسّاس قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق مونديال 2026.

ومن المتوقع أن يغيب مبابي عن المباراة المقبلة للـ"ميرينغي" أمام إسبانيول الأحد في الدوري المحلي، كما أن مشاركته في الـ"كلاسيكو" المقرر في 10 أيار/مايو أمام برشلونة تبقى غير مؤكدة، وفقا لما أوردته الصحافة الإسبانية في معلومات أولية.

في المقابل، فإن تواجده ابتداء من أواخر شهر أيار/مايو مع المنتخب الفرنسي تحضيرا لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو، لا يبدو مهددا في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في ظل موسم صعب لريال مدريد الذي ودّع دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة، كما ابتعد عن سباق لقب الدوري حيث يتأخر بفارق 11 نقطة عن غريمه الكاتالوني.