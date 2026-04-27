طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

تُعد الكبسة السعودي واحدة من أشهر الأكلات في المطبخ العربي، وتحديدًا في المطبخ الخليجي، حيث تتميز بمذاقها الغني وتوابلها العطرية التي تجمع بين الأرز واللحم أو الدجاج في طبق واحد متكامل. ورغم أن البعض يعتقد أنها صعبة التحضير، إلا أنها في الحقيقة وصفة بسيطة يمكن إعدادها في المنزل بخطوات واضحة ومكونات متوفرة.

في هذا المقال نقدم لكِ طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطريقة سهلة وطعم يضاهي المطاعم، للشيف هدى زعرب.

المكونات لعمل الكبسة

دجاجة كاملة مقطعة أو كيلو لحم

3 أكواب أرز بسمتي

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 حبات طماطم مفرومة أو معجون طماطم

3 ملاعق زيت أو سمن

4 فصوص ثوم مفروم

2 جزرة مبشورة اختياري

ملح حسب الرغبة

البهارات:

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 حبات حبهان

4 حبات قرنفل

ورق لورا

فلفل أسود

نصف ملعقة كركم أو كيس خلطة كبسة جاهزة

طريقة التحضير:

أولًا: تجهيز اللحم أو الدجاج

في حلة على النار، ضعي الزيت أو السمن حتى يسخن، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا. بعد ذلك أضيفي الثوم والبهارات الصحيحة مثل الحبهان والقرنفل وورق اللورا، وقلّبي جيدًا حتى تخرج رائحتها.

أضيفي قطع الدجاج أو اللحم وقلّبيها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا من جميع الجهات، ثم أضيفي الطماطم أو معجون الطماطم وقلّبي جيدًا.

كبسة

ثانيًا: التسوية

أضيفي الماء الساخن حتى يغطي الدجاج أو اللحم، واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا. في حالة الدجاج يحتاج حوالي 30–40 دقيقة، أما اللحم فقد يحتاج وقتًا أطول.

ثالثًا: تحضير الأرز

اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وانقعيه لمدة 20 دقيقة. بعد نضج الدجاج أو اللحم، أخرجيه من الشوربة وضعيه جانبًا.

قومي بقياس كمية الشوربة بحيث تناسب كمية الأرز (عادة كوب أرز يحتاج كوب ونصف شوربة). أضيفي الأرز إلى الشوربة المغلية، واتركيه على نار عالية حتى يتشرب الماء، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج.

رابعًا: التقديم

في طبق التقديم، ضعي الأرز أولًا، ثم رصي فوقه الدجاج أو اللحم، ويمكن تزيينه بالمكسرات المحمصة أو الزبيب لإضافة طعم مميز وشكل جذاب.

نصائح لنجاح الكبسة:

استخدام الأرز البسمتي يعطي نتيجة أفضل من الأرز العادي.

لا تكثري من الماء حتى لا يصبح الأرز معجنًا.

يمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة لمحبي الطعم الحار.

ترك الأرز “يرتاح” بعد الطهي لمدة 5 دقائق يحسن من قوامه.