هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
توتر داخلي.. القضاء الإسرائيلي يمنح الحكومة شهرين للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر
وللا أنا من الخبيثات | منشور صادم لـ سما المصري عن نظام الطيبات
سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن
بحديث نبوي.. الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف عن سر استجابة الدعاء
مستشار سابق للرئيس الروسي: مقترحات حل الأزمة بالمنطقة عبر 3 مراحل لا تزال غير مؤكدة
بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة الأهلي
النقل : بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة لربط مدينة الشروق وأحيائها بالقطار الكهربائي غدا
مستشار سابق للرئيس الروسي: مقترحات حل الأزمة بالمنطقة عبر 3 مراحل لا تزال غير مؤكدة

هرمز
عادل نصار

قال سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إنّ الطروحات المتداولة بشأن خطة من 3 مراحل لحل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل الملف النووي، لا تزال في إطار الشائعات، ولم يتم تأكيدها حتى الآن، مشدداً على أن هذه الأفكار لا يمكن اعتبارها يقينية في المرحلة الحالية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز تتجاوز هذه الطروحات، إذ ترتبط بمشكلات أكثر تعقيداً، على رأسها الوضع الاقتصادي الإيراني بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وتساءل عن الجهة التي ستتحمل تعويض إيران عن هذه الخسائر، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعد عنصراً أساسياً في أي تسوية محتملة.

ولفت إلى أن إيران تسعى، وفق ما يجري تداوله، إلى إنشاء آلية جديدة للحصول على عائدات من السفن وناقلات النفط العابرة عبر مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل وسيلة لتعويض الخسائر الاقتصادية.

وأكد أنه في حال عدم نجاح هذه الآلية، فإن الأمر سيتطلب طرفاً آخر لتقديم التعويضات، مشدداً على أنه من الصعب تصور موافقة إيران على أي اتفاق دون معالجة مسألة إعادة تأهيل اقتصادها، مما يجعل قضية مضيق هرمز مرتبطة بشكل مباشر بإدارة التعافي الاقتصادي الإيراني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ماكرون

ماكرون : المحادثات جارية لضمان استئناف حركة المرور في مضيق هرمز

جوتيريش

الأمم المتحدة : أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي

وزير الدفاع الاسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد