الكشف على 130 مواطنًا في 6 عيادات بالقافلة الطبية بقرية الخفيج بالقصاصين

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الخفيج ،يرافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، حيث إلتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية الخفيج التابعة لإدارة القصاصين الصحية يومي ٢٥ و ٢٦ إبريل ٢٠٢٦ قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١١٣٣ مواطن حيث استقبلت خلال يومها الأول ٥٣٩ مواطن وإستقبلت ٥٩٤ خلال اليوم الثانى للقافلة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة ، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، كما أكدت على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض السعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١٥٩ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٥١ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٧ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢١٠ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٨٠ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ٦٤ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ومعمل الطفيليات، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.