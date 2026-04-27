طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
أسماء عبد الحفيظ

تنظيف البوتاجاز من أكثر المهام المنزلية المرهقة التي تؤجلها الكثير من السيدات، خاصة مع تراكم الدهون وبقايا الطعام التي تلتصق بالسطح والشعلات مع الاستخدام اليومي.

ويتحول البوتاجاز مع الوقت إلى مصدر إزعاج بصري وروائح غير مرغوبة، بل وقد يؤثر على كفاءة الطهي نفسه، لكن المفاجأة أن هناك طريقة بسيطة وذكية يمكنها تنظيفه بعمق دون مجهود كبير أو استخدام مواد كيميائية قوية.

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود

نقدم لكِ طريقة عبقرية مجرّبة تساعدك على تنظيف البوتاجاز بسهولة وبأقل وقت ممكن، وفقا لخبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد.

الخل والبيكربونات.. الثنائي السحري

أحد أقوى الحلول الطبيعية لتنظيف البوتاجاز؛ هو استخدام مزيج الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم، هذا الخليط يعمل على تفكيك الدهون المتراكمة بشكل فعال دون الحاجة إلى فرك قوي.

ابدئي بـ رش سطح البوتاجاز بالبيكربونات الصوديوم، ثم أضيفي الخل الأبيض فوقها مباشرة، ستلاحظين حدوث فوران بسيط، وهو ما يساعد على تفتيت الدهون الصعبة. 

اتركي الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم امسحيه بإسفنجة مبللة، وستتفاجئين بالنتيجة.

الماء الساخن.. خطوة بسيطة لكنها فعالة

الماء الساخن من الوسائل التي تساعد في إذابة الدهون بسرعة، إذ يمكنك نقع الحوامل والشبكات في ماء ساخن مضاف إليه قليل من سائل تنظيف الأطباق لمدة نصف ساعة، ثم تنظيفها بسهولة باستخدام إسفنجة أو فرشاة.

وتوفر هذه الخطوة عليكِ الكثير من الوقت والمجهود مقارنة بالفرك اليدوي التقليدي.

سائل تنظيف الأطباق المركز

يمكنك استخدام سائل تنظيف الأطباق بشكل مركز على البقع الصعبة، ضعي كمية صغيرة مباشرة على الأماكن المتسخة، واتركيها لبضع دقائق قبل المسح، هذا يساعد على إذابة الدهون دون الحاجة إلى مجهود كبير في الفرك.

سر “البخار” في التنظيف

من الحيل الذكية أيضًا استخدام “البخار”، إذ يمكنك وضع وعاء به ماء ساخن على البوتاجاز وتشغيله لبضع دقائق حتى يتصاعد البخار، ثم إطفاءه وتركه يبرد قليلًا، فالبخار يساعد على تليين الدهون المتراكمة، مما يجعل إزالتها أسهل بكثير.

البوتجاز 

تنظيف الشعلات بطريقة آمنة

الشعلات تحتاج إلى عناية خاصة، يمكن فكها ونقعها في ماء دافئ مع قليل من الخل، ثم تنظيف الفتحات باستخدام دبوس رفيع أو فرشاة أسنان قديمة؛ لإزالة أي انسداد.

التنظيف اليومي.. السر الحقيقي

رغم فعالية الطرق السابقة؛ يبقى التنظيف اليومي هو العامل الأهم في الحفاظ على البوتاجاز نظيفًا، فإن مسحه بعد كل استخدام؛ يمنع تراكم الدهون، ويجعل عملية التنظيف العميق لاحقًا أسهل بكثير.

نصائح مهمة للحفاظ على البوتاجاز

  • تجنبي ترك الدهون لفترات طويلة دون تنظيف.
  • لا تستخدمي أدوات حادة قد تخدش السطح.
  • احرصي على تنظيف البوتاجاز مرة أسبوعيًا بشكل عميق.
  • استخدمي أغطية أثناء الطهي لتقليل تناثر الدهون.
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

