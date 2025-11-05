هل تعانين من دهون البوتاجاز المتراكمة التي لا تزول مهما استخدمتِ من منظفات؟ لا تقلقي، فاليوم سنكشف لك حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز بسهولة تامة دون الحاجة إلى فرك أو مجهود شاق.

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

هذه الطريقة أثبتت فعاليتها لدى الكثير من ربات البيوت لأنها تعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل وتُعيد اللمعان للبوتاجاز في دقائق فقط، لخبيرة الإقتصاد المنزلى زهرة العمدة.

المكونات المطلوبة:

نصف كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة بيكربونات الصوديوم صودا الخبز

ملعقة صغيرة سائل غسيل الأطباق

كوب ماء دافئ

قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مطبخ

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات كلها في وعاء حتى تتكون رغوة خفيفة.

وزّعي الخليط على سطح البوتاجاز بالكامل، خاصة المناطق المليئة بالدهون.

اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة حتى يبدأ الخليط بتفكيك الدهون.

امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

لمّعي البوتاجاز بقطعة قماش جافة أو بمناديل المطبخ.

النتيجة

ستلاحظين أن الدهون تزول بسهولة تامة دون الحاجة للفرك أو الكشط، وسيعود لمعان البوتاجاز كما لو كان جديدًا.

نصائح إضافية