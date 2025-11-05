قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الحكومة: تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية في تاريخ مصر الحديث باستثمارات 550 مليار دولار
غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة
ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا
إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً
أسامة عبدالحي: الخطأ الطبي ليس جريمة وييجب خضوعه للقانون المدني
للمرة الثانية .. تجديد حبس السفاح الصغير في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
أسماء عبد الحفيظ

هل تعانين من دهون البوتاجاز المتراكمة التي لا تزول مهما استخدمتِ من منظفات؟ لا تقلقي، فاليوم سنكشف لك حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز بسهولة تامة دون الحاجة إلى فرك أو مجهود شاق.

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

هذه الطريقة أثبتت فعاليتها لدى الكثير من ربات البيوت لأنها تعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل وتُعيد اللمعان للبوتاجاز في دقائق فقط، لخبيرة الإقتصاد المنزلى زهرة العمدة.

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

المكونات المطلوبة:

  • نصف كوب خل أبيض
  • 3 ملاعق كبيرة بيكربونات الصوديوم صودا الخبز
  • ملعقة صغيرة سائل غسيل الأطباق
  • كوب ماء دافئ
  • قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مطبخ

طريقة الاستخدام:

  • اخلطي المكونات كلها في وعاء حتى تتكون رغوة خفيفة.
  • وزّعي الخليط على سطح البوتاجاز بالكامل، خاصة المناطق المليئة بالدهون.
  • اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة حتى يبدأ الخليط بتفكيك الدهون.
  • امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.
  • لمّعي البوتاجاز بقطعة قماش جافة أو بمناديل المطبخ.

 النتيجة

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

ستلاحظين أن الدهون تزول بسهولة تامة دون الحاجة للفرك أو الكشط، وسيعود لمعان البوتاجاز كما لو كان جديدًا.

 نصائح إضافية

  • استخدمي هذه الحيلة مرة أسبوعيًا للمحافظة على نظافة البوتاجاز.
  • يمكن رش القليل من الخل بعد الطبخ لمنع التصاق الدهون.
  • لا تستخدمي السلك المعدني حتى لا يخدش السطح اللامع.
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز الدهون البوتاجاز تنظيف البوتاجاز حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود لا تستخدمي السلك المعدني حتى لا يخدش السطح اللامع إزالة الدهون خلطة تنظيف البوتاجاز تلميع البوتاجاز بدون مجهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ملادن زيزوفيتش

وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

ترشيحاتنا

تويوتا سايون

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

سيارة بيجو

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

بالصور

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد