اقرأ كتاب فؤاد زكريا | خالد منتصر يوجّه رسالة لـ تامر حسني بشأن الفتنة الغذائية

علق الدكتور خالد منتصر، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية،علي أسئلة الفنان تامر حسني بشأن “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، في ظل تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة.

وكتب خالد منتصر عبر فيسبوك : يا عزيزي تامر ، الفنان العزيز، طبعاً انت مش عايز تقول انك مقتنع بنظام د ضياء العوضي فبتطرح حضرتك أسئلة بديهية، وده لأن فضيلة د ضياء لف لك الطب في سيلوفان ديني.



و تابع : اللي كان بيقوله د ضياء يا أخ تامر اسمه في الطب ضلالات، والضلالات لا تناقش، ما تقوليش، ما تناقشه في ان الانسولين مهم للمرضى أطفال السكر، وان عدم شرب المياه مفيد للكلى!!! لإن ده كأني باناقش واحد في عنبر الخطرين وعايزني أقنعه إن مش هو عبد الحليم حافظ!!، حيقتنع ازاي؟؟!، لو جبت له عبد الحليم نفسه مش حيقتنع.

نيجي بقى للجزء بتاع هورمونات الفراخ، وحاقولها لحضرتك بلغة بسيطة وعامية زي ما انت عايز، ما يقال عن ان الفراخ البيضا محقونة هرمونات عشان كده كبيرة عن البلدي، الكلام ده من قبيل الهرتلات والترهات ، ليه؟



وأضاف : عايز سيادتك تسأل عن سعر هرمون النمو اسمه growth hormone عشان الهرمون ده يحقنه صاحب المزرعه في كل فرخه عشان يكبرها محتاج ملايين الجنيهات، يعني الفرخه الواحده عشان يكسب تبقى بخمستلاف جنيه حضرتك!! حتقول لي لأ ، هو احنا عبط، دول بيضحكوا علينا ويحطوها في أكل الفراخ مش حقن، حاقول لك الهورمون ده بروتين بيتكسر في المعده وما يبقالوش فايده .

واختتم : يا تامر يا عزيزي، يا ريت ما نصنعش أصنام من عجوه، وحاول تقرا كتاب فؤاد زكريا التفكير العلمي، مستعد أبعته لحضرتك ولحد عندك البيت ، وكل نوتيلا وربع كيلو سكر وما تشربش ميه في هدوء.

وأثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا بعد منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تحدث فيه عن حالة “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، في ظل تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة.

وطالب تامر حسني في منشوره الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، بالتدخل وتقديم توضيحات شاملة ومبسطة للمواطنين، تتضمن شرحًا واضحًا للأطعمة الصحية وغير الصحية، بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة.

وطرح الفنان عدة تساؤلات تشغل الرأي العام، من بينها مدى أمان تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وورق العنب، وكيفية التأكد من خلوها من المبيدات الضارة، بالإضافة إلى التساؤل حول سلامة البيض والدواجن في الأسواق المحلية، وطرق التمييز بين المنتجات الطبيعية وتلك التي قد تكون معالجة بمواد ضارة.

كما تطرق إلى الجدل حول شرب المياه بكميات كبيرة، وهل لا يزال ذلك مفيدًا كما هو شائع، فضلًا عن التساؤل بشأن الحليب، وما إذا كان صحيًا أم يسبب أضرارًا، وأخيرًا قضية تناول الأدوية، مؤكدًا ضرورة توضيح ما يجب تناوله منها وما يجب تجنبه.

وناشد تامر حسني المسؤولين إعداد محتوى توعوي في شكل فيديوهات مبسطة باللهجة العامية، لتصل المعلومات بشكل سهل إلى جميع فئات المجتمع، مقترحًا الاستعانة بعدد من كبار الأطباء والمتخصصين، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور حسام موافي، إلى جانب مشاركة قيادات المستشفيات والخبراء في المجال الطبي.

وأكد الفنان في ختام منشوره أن حالة الجدل الحالية تسببت في حيرة لدى المواطنين بشأن ما يجب تناوله من طعام، خاصة في ظل تغير كثير من المفاهيم الغذائية بشكل مفاجئ، مطالبًا بضرورة توحيد الرسائل التوعوية بين الجهات المختلفة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات صحية سليمة لهم ولأبنائهم.