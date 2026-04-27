هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العيال كانت هتموت| زحام وفوضى في مدرسة بسبب زيارة وفد ياباني.. وأولياء الأمور يكشفون

ياسمين القصاص

في واقعة أثارت استياء عدد من أولياء الأمور داخل مدرسة للغات، شهدت المدرسة حالة من التكدس الشديد والارتباك أثناء انصراف الطلاب، حيث تم خروج جميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في وقت واحد ومن بوابة واحدة، رغم وجود أكثر من بوابة بالمدرسة.

وجاء ذلك بالتزامن مع وجود وفد أجنبي داخل المدرسة، ما أدى إلى تسريع عملية خروج الطلاب بشكل غير منظم، وسط ضغط كبير وزحام شديد عند البوابة.

وفي هذا الصدد، قالت هنا أحمد، أحد أولياء الأمور: "أنا ضمن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد أحمد الدرديري الرسمية للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأثناء زيارة وفد ياباني للمدرسة، تم تنظيم استقبال رسمي عند إحدى البوابات، إلا أنه عند انتهاء الفعالية تم خروج جميع الطلاب من المراحل المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في نفس الوقت ومن بوابة واحدة صغيرة وغير مناسبة، تقع مباشرة على الشارع الممهد وأمامها حركة سيارات".

وأضافت أحمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هذا التكدس الشديد أدى إلى تزاحم كبير، حيث تمكن بعض الطلاب من الخروج بصعوبة وسط الازدحام، بينما لم يتمكن آخرون".

وتابعت: "وتعرض بعضهم للإصابة نتيجة التدافع، وذلك في ظل غياب الإشراف الكافي من المشرفين أو المرافقين أثناء عملية الخروج".

وأردفت: "وقد تواصل معي مدير الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، وأكد أنه سيتم إرسال لجنة من الإدارة إلى المدرسة اليوم لمتابعة الموقف على أرض الواقع".

واختتم: "كما أكد مدير الإدارة التعليمية، أن سيتم العمل على معالجة هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من تسبب في هذه الفوضى".

وأفاد أولياء الأمور أن الطلاب الصغار، خاصة في الصفوف الأولى الابتدائية، تعرضوا للاختلاط والتدافع بين الطلاب الأكبر سنا من الإعدادي والثانوي، في مشهد وصفوه بأنه غير مناسب تربويا ولا آمن.

كما أشاروا إلى أن بعض المعلمين حاولوا إخراج الطلاب وسط هذا الازدحام، في ظل غياب تنظيم كاف، مما زاد من حالة الفوضى. وأضافوا أن الطلاب غادروا المدرسة في حالة من الإرهاق والتزاحم الشديد، وسط مخاوف من تعرض بعضهم للاحتكاك أو السقوط أثناء الخروج.

وسوف نرصد لكم فيديو وصور توضح مدى الزحام وقت خروج الطلاب: 

والجدير بالذكر، أن طالب أولياء الأمور بضرورة مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة، وتنظيم عملية انصراف الطلاب بشكل يضمن الحفاظ على سلامتهم وعدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

زراعة الشرقية

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد