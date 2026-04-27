العيال كانت هتموت| زحام وفوضى في مدرسة بسبب زيارة وفد ياباني.. وأولياء الأمور يكشفون

في واقعة أثارت استياء عدد من أولياء الأمور داخل مدرسة للغات، شهدت المدرسة حالة من التكدس الشديد والارتباك أثناء انصراف الطلاب، حيث تم خروج جميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في وقت واحد ومن بوابة واحدة، رغم وجود أكثر من بوابة بالمدرسة.

وجاء ذلك بالتزامن مع وجود وفد أجنبي داخل المدرسة، ما أدى إلى تسريع عملية خروج الطلاب بشكل غير منظم، وسط ضغط كبير وزحام شديد عند البوابة.

وفي هذا الصدد، قالت هنا أحمد، أحد أولياء الأمور: "أنا ضمن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد أحمد الدرديري الرسمية للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأثناء زيارة وفد ياباني للمدرسة، تم تنظيم استقبال رسمي عند إحدى البوابات، إلا أنه عند انتهاء الفعالية تم خروج جميع الطلاب من المراحل المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في نفس الوقت ومن بوابة واحدة صغيرة وغير مناسبة، تقع مباشرة على الشارع الممهد وأمامها حركة سيارات".

وأضافت أحمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هذا التكدس الشديد أدى إلى تزاحم كبير، حيث تمكن بعض الطلاب من الخروج بصعوبة وسط الازدحام، بينما لم يتمكن آخرون".

وتابعت: "وتعرض بعضهم للإصابة نتيجة التدافع، وذلك في ظل غياب الإشراف الكافي من المشرفين أو المرافقين أثناء عملية الخروج".

وأردفت: "وقد تواصل معي مدير الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، وأكد أنه سيتم إرسال لجنة من الإدارة إلى المدرسة اليوم لمتابعة الموقف على أرض الواقع".

واختتم: "كما أكد مدير الإدارة التعليمية، أن سيتم العمل على معالجة هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من تسبب في هذه الفوضى".

وأفاد أولياء الأمور أن الطلاب الصغار، خاصة في الصفوف الأولى الابتدائية، تعرضوا للاختلاط والتدافع بين الطلاب الأكبر سنا من الإعدادي والثانوي، في مشهد وصفوه بأنه غير مناسب تربويا ولا آمن.

كما أشاروا إلى أن بعض المعلمين حاولوا إخراج الطلاب وسط هذا الازدحام، في ظل غياب تنظيم كاف، مما زاد من حالة الفوضى. وأضافوا أن الطلاب غادروا المدرسة في حالة من الإرهاق والتزاحم الشديد، وسط مخاوف من تعرض بعضهم للاحتكاك أو السقوط أثناء الخروج.

وسوف نرصد لكم فيديو وصور توضح مدى الزحام وقت خروج الطلاب:

والجدير بالذكر، أن طالب أولياء الأمور بضرورة مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة، وتنظيم عملية انصراف الطلاب بشكل يضمن الحفاظ على سلامتهم وعدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلا.