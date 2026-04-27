قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط

ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية للجمعية العامة للمعاهد القومية على فيس بوك ، عن بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027

حيث تم التأكيد على أنه في إطار تطوير منظومة القبول وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية، أصبح التقديم في مدارس المعاهد القومية مركزيًا بالكامل من خلال المنصة الإلكترونية .

ماذا يعني التقديم المركزي في مدارس المعاهد القومية ؟

وقالت الصفحة الرسمية للجمعية العامة للمعاهد القومية على فيس بوك ، : يقوم ولي الأمر بتسجيل بيانات الطالب واختيار الرغبات (المدارس المطلوبة)بكل سهولة مع التشديد على ما يلي :

  •  يتم توزيع الطلاب إلكترونيًا وفقًا للرغبات المسجلة
  •  مراعاة الأماكن المتاحة بكل مدرسة
  • الأولوية دائمًا لتحقيق أعلى رغبة ممكنة للطالب قبل النظر للبدائل وذلك لضمان أفضل فرصة مناسبة لكل متقدم.

الهدف من النظام الجديد لـ التقديم في مدارس المعاهد القومية

  •  تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب
  •  القضاء على العشوائية والتكدس
  •  تسهيل الإجراءات بالكامل بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس

ندعو جميع أولياء الأمور إلى سرعة التسجيل وكتابة الرغبات بدقة

رابط التقديم في مدارس المعاهد القومية

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في مدارس المعاهد القومية من خلال الضغط على :

https://gani.edu.eg/admissions

جدير بالذكر أن ، مدارس المعاهد القومية ، تعمل حاليًا تحت إشراف الجمعية العامة التعليمية للمعاهد القومية التي تتبع وزارة التربية والتعليم في إطار القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص.

وتعتبر مدارس المعاهد القومية من نماذج التعليم مدفوع الأجر متوسط التكلفة، وتجمع بين مميزات الرقابة الموجودة في المدارس الحكومية، وجودة التعليم بالمدارس الخاصة.



وقد تخرج في كليات ومدارس المعاهد القومية الكثير من الشخصيات البارزة والتى تقلدت أرفع المناصب الوزارية والتى أثرت فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعامة فى مصر والوطن العربى، فمن الوزراء تخرج الدكتور بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، من مدرسة ليسيه مصر الجديدة، كما تخرج الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق، من ليسيه الحرية بالإسكندرية، وتخرج أحمد ماهر، وزير الخارجية الأسبق من ليسيه الحرية مصر الجديدة، وتخرج المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، من مدارس جمال عبد الناصر بمصر الجديدة، وتخرجت السفيرة فايزة أبو النجا، وزير الدولة للشئون الخارجية سابقا، من ليسيه الحرية ببورسعيد، وآخرون.

المعاهد القومية مدارس المعاهد القومية مدارس التقديم في مدارس المعاهد القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ أسيوط يشهد ندوة تثقيفية لإعداد كوادر من المحليات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

