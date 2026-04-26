تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، أن تطوير المناهج في التعليم الفني عملية مستمرة وليست ثابتة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 80% من المناهج الحالية تم تحديثها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم خلال افتتاح اسبوع التوظيف ، أن سوق العمل لا يتوقف عن التطور، حيث تظهر وظائف جديدة باستمرار، وتتغير المهارات المطلوبة، كما تدخل تقنيات حديثة بشكل متسارع، وهو ما يستلزم تحديثًا دوريًا ومستمرًا للمناهج دون توقف.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعتمد نهج التطوير المستمر كل عام وكل فصل دراسي، بما يضمن مواكبة المستجدات العالمية في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن أي توقف عن التطوير يعني تراجع المنظومة التعليمية وفقدان قدرتها على المنافسة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل، باعتبارها من المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل الحديث.

كما أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم منح طلاب التعليم الفني شهادات معادلة لطلاب التعليم الثانوي، في إطار رفع كفاءة الخريجين وتوسيع فرصهم التعليمية والمهنية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، أن العالم يشهد تغيرات سريعة في الوظائف والمهارات المطلوبة، حيث تظهر وظائف جديدة وتختفي أخرى وتتغير متطلباتها بشكل مستمر، وهو ما يفرض ضرورة الاستجابة السريعة من خلال تطوير المناهج بشكل دائم ومستمر.