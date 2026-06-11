هل تتسبب استقالة وزير الدفاع البريطاني في زيادة الضغوط على ستارمر؟

في تطور سياسي مفاجئ، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه، متهماً حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بعدم توفير التمويل الكافي لتعزيز القدرات الدفاعية البريطانية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.



وقال هيلي، في رسالة استقالته الموجهة إلى ستارمر، إن الحكومة ووزارة الخزانة أخفقتا في تخصيص الموارد اللازمة لحماية البلاد، معتبراً أن خطط الاستثمار الدفاعي الحالية لا تتناسب مع حجم التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة في المرحلة الراهنة.

وأضاف الوزير المستقيل أن استمرار نقص التمويل الدفاعي دفعه إلى اتخاذ قرار التنحي، بعد أشهر من الخلافات بين وزارتي الدفاع والخزانة بشأن زيادة الإنفاق العسكري.

وتأتي الاستقالة في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشات واسعة حول ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية، في ظل التوترات الدولية المتصاعدة والمخاوف من تنامي التهديد الروسي، فضلاً عن تراجع الاعتماد الأوروبي على المظلة الأمنية الأمريكية.

ويرى مراقبون أن استقالة هيلي تمثل ضربة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه منذ أسابيع تصاعداً في الانتقادات داخل حزب العمال عقب النتائج المخيبة للانتخابات المحلية الأخيرة.

وتزايدت الدعوات داخل الحزب لإجراء تغيير في القيادة، حيث طالب عدد من النواب ستارمر بالتنحي وإفساح المجال أمام قيادة جديدة قبل الانتخابات العامة المقبلة. كما برزت أسماء عدة لخلافته، من بينها وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام.

ورغم تمسك ستارمر بمنصبه وتحذيره من أن أي صراع داخلي على القيادة قد يضر بالحزب والحكومة، فإن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أنه يدرس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة السياسية المتفاقمة داخل حزب العمال.