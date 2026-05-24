ستارمر: نحتاج اتفاقا ينهي الصراع بين أمريكا وإيران ويعيد فتح مضيق هرمز

قال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني إن مضيق هرمز يجب أن يعاد فتحه أمام الملاحة البحرية بوصول غير مشروط وغير مقيد.

وأكد ستارمر أن المملكة المتحدة ستعمل مع الحلفاء؛ لاغتنام تلك اللحظة للمساعدة في تحقيق حل طويل الأمد في الشرق الأوسط، مرحبا بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مضيفا "نحتاج لأن نرى اتفاقا ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز، بحرية ملاحة غير مشروطة وغير مقيدة".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لاغتنام تلك اللحظة وتحقيق تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.

وتقود المملكة المتحدة وفرنسا جهودا لتشكيل تحالف دولي يرغب في تقديم تطمينات والمساعدة في إزالة الألغام بعد انتهاء الأعمال القتالية.