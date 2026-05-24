جيش الاحتلال يعلن عن إجراء مهم في هضبة الجولان



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري تمرين عسكري في منطقة شمال هضبة الجولان صباح غد الاثنين حيث سيتخلل التمرين نشاط مكثف لقوات الأمن وتحركات لآليات عسكرية و سماع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة.

وشدد جيش الاحتلال في بيان له على أنه لا توجد أي مخاوف من وقوع حدث أمني.

ولاحقا ؛ توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي ، مؤلفة من سيارتين تقل نحو 10 عناصر في المدخل الجنوبي لبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.





كما استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية المحيطة بقرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون بالتزامن مع إقامة حاجز عسكري على مدخل جباتا الخشب ضم قرابة 20 عنصراً وعدة عربات عسكرية.

وتتواصل التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة في خرق متكرر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ، وسط مطالبات سورية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

