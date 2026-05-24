الصين تطلق بنجاح مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-23

انطلق صاروخ الإطلاق الصيني لونج مارش-2F Y23، مساء اليوم الأحد حاملا مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-23، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية.

وبعد رحلة استغرقت 10 دقائق، أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية (CMSA) أن الصاروخ قد وضع المركبة الفضائية بنجاح في مدارها المحدد مسبقا، معلنا بذلك النجاح الكامل لأول مهمة فضائية مأهولة للبلاد في عام 2026. وقد انطلق طاقم رواد الفضاء الثلاثة، بقيادة تشو يانجتشو، بسلاسة في رحلتهم إلى محطة الفضاء الصينية.

وعلمت صحيفة جلوبال تايمز من مركز رواد الفضاء الصيني أن تشكيلة طاقم مهمة شنتشو-23 قد حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ برنامج الفضاء الصيني المأهول.

وأكد مركز رواد الفضاء الصيني أن هذا سيكون أول طاقم يقوده رائد فضاء من الدفعة الثالثة من رواد الفضاء الصينيين. كما سيعمل أحد أفراد الطاقم ويعيش على متن محطة الفضاء الصينية لمدة عام كامل، وهي فترة غير مسبوقة.