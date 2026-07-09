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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يبحث الترتيبات النهائية لبروتوكول التعاون مع نقابة أطباء الأسنان

نقيب المحامين
نقيب المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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تفقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مبنى النقابة الجديد، للوقوف على التجهيزات النهائية، وذلك قبل فرشه بالأثاث ونقل الإدارات إليه، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ونجحت النقابة في الانتهاء من إجراءات التصالح على جميع المخالفات، سواء الخاصة بالمبنى بالكامل لمخالفته الرسومات الهندسية، أو الخاصة بالدور الأخير لمخالفته قيود الارتفاع، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه إلى المبنى، وذلك في إطار استكمال التجهيزات النهائية اللازمة لبدء تشغيله وتقديم الخدمات للسادة المحامين.

كما عقد اجتماعًا مع وفد من النقابة العامة لأطباء الأسنان، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة ببروتوكول التعاون المشترك بين النقابتين، بما يعزز أوجه التعاون في المجالات القانونية والطبية والمهنية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابتين.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات إعادة خدمات علاج الأسنان للسادة المحامين، ووضع الضوابط المنظمة للاستفادة من الخدمة، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ بنود البروتوكول، تمهيدًا لتوقيعه وبدء العمل به خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية والخدمات القانونية لأعضاء النقابتين.

كما عقد الدكتور عبدالحليم علام، اجتماعًا منفصلًا مع لجنة العلاج بنقابة المحامين، لمتابعة منظومة الرعاية الصحية المقدمة للسادة المحامين، وبحث سبل تطوير الخدمات العلاجية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملف العلاج، في إطار خطة النقابة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم.

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