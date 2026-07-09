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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال: أتمنى مواجهة الأرجنتين في النهائي.. وسأطلب قميص ميسي

لامين يامال
لامين يامال
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، عن أمنياته في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مواجهة منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، كما أعرب عن رغبته في تبادل القمصان مع الأسطورة ليونيل ميسي.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة منتخب بلجيكا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، فيما يلتقي منتخب الأرجنتين مع سويسرا في الدور ذاته، وسط ترقب لاحتمال مواجهة المنتخبين في النهائي حال نجاحهما في مواصلة المشوار.

 

مواجهة الأرجنتين

وقال يامال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم إذا نجح المنتخبان في الوصول إلى المباراة النهائية".

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى تبادل القميص معه، أجاب دون تردد: "ليونيل ميسي".

 

مستوى إسماعيل صيباري

وأشاد النجم الإسباني بالمستوى الذي يقدمه إسماعيل صيباري مع منتخب المغرب خلال البطولة، مؤكدًا أنه اللاعب الذي فاجأه أكثر من غيره في كأس العالم حتى الآن.

 

زيارة نيويورك

كما تحدث يامال عن طموحاته خارج المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أنه يتمنى زيارة مدينة نيويورك، إلى جانب رغبته في التعرف على نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس.

وفي ختام تصريحاته، اختار أندريس إنييستا باعتباره اللاعب الإسباني السابق الذي كان يتمنى وجوده ضمن صفوف المنتخب الحالي، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.

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