"ليكيب" الفرنسية تنتقد آداء رونالدو أمام إسبانيا وتمنحه تقييما " 2 من 10"

وجهت صحيفة "ليكيب" الفرنسية انتقادات حادة لقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، ومنحته تقييمًا بلغ 2 من 10.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "وداعًا.. ولا يوجد شكر" - إن الأداء الذي قدمه رونالدو في مدينة دالاس أعاد إلى الأذهان أن أفضل أيامه أصبحت خلفه، معتبرة أن المنتخب البرتغالي لعب وكأنه من دونه.

وأضافت أن رونالدو لم يقدم الإضافة المنتظرة حتى داخل منطقة الجزاء أو في الكرات الهوائية، وهي الجوانب التي طالما تميز بها، ووصفت تأثيره في المباراة بأنه كان محدودًا للغاية.