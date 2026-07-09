رامي عباس يثير الجدل برسالة بعد خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026

أثار رامي عباس، وكيل أعمال قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، حالة من الجدل بعد تعليق نشره عقب خروج المنتخب المصري من منافسات كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة من دور الـ16، بعدما خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت عودة قوية لمنتخب "راقصي التانجو" بعد تأخره في النتيجة، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورغم توديع البطولة، حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وكان على بعد دقائق من التأهل إلى ربع النهائي قبل أن تتغير مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة أيضًا حالة من الجدل التحكيمي، بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة بين الجماهير والمتابعين.

وعقب نهاية اللقاء، نشر رامي عباس رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "أقترح الوقوف دقيقة صمت حدادًا على العرب الذين لم يشجعوا مصر في المباراة الأخيرة."

وأثارت تصريحات وكيل محمد صلاح تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الجماهير بين مؤيد للرسالة ومعارض لها.