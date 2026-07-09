آلان شيرر: ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين سيظل محل نقاش طويل

واصلت ردود الفعل العالمية على مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إثارة الجدل، بعدما انضم أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر إلى قائمة المنتقدين للأداء التحكيمي في اللقاء.

وقال شيرر في تصريحات إعلامية: "أقولها بكل وضوح.. قرارات الحكم كانت كارثية، وليس غريبًا أن تثير كل هذا الجدل والنظريات حول طريقة تحقيق الفوز."

وتأتي تصريحات شيرر في ظل موجة واسعة من الانتقادات التي طالت الطاقم التحكيمي للمباراة، بعدما اعتبر عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم أن بعض القرارات المؤثرة، خاصة المتعلقة بتقنية الفيديو (VAR)، أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.