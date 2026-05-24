أمريكا تدين دعوة حزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بأشد العبارات دعوة حزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن "حزب الله تجاهل النداءات المتكررة من حكومة لبنان الشرعية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وبدلاً من ذلك، واصل إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، وإن هذه حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على سلطته على حساب مستقبل الشعب اللبناني".

ووفقا للبيان فإن حكومة لبنان تعمل على تحقيق التعافي، وإعادة الإعمار، والمساعدات الدولية، ومستقبل مستقر لمواطنيها بدعم كامل من الولايات المتحدة، وفي المقابل، يحاول حزب الله بنشاط جر لبنان من جديد إلى الفوضى والدمار.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حكومة لبنان الشرعية وهي تعمل على استعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لجميع أفراد شعبها، ولن يُسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بأن تنجح، إن الحقبة التي كانت فيها جماعة إرهابية تحتجز أمة بأكملها كرهينة تقترب من نهايتها.