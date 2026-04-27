محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المحاور المرورية والمواقع المقترحة لإقامة مدارس ومجمع الخدمات والمركز التكنولوجي المميكن لخدمة المواطنين

قام اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتفقد عدد من المحاور المرورية، والمواقع المخصصة لإقامة مدارس ، و مبنى مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي المميكن لخدمة المواطنين، و ترعة الصندوق، خليج الخفيج، ومستشفى القصاصين التخصصي.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد المواقع المخصصة لإقامة مدارس ، موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء أعمال الإنشاء لخدمة أبناء مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

تلا ذلك، تفقد موقع الأرض المقترحة لبناء مقر مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي المميكن لخدمة المواطنين، موجهًا بسرعة الانتهاء من وضع تصور كامل والتصميمات الهندسية للموقع تمهيدًا لاعتمادها، وبدء أعمال الإنشاء بالمشاركة المجتمعية، ونقل مقر الوحدة المحلية للمركز والمدينة للموقع الجديد؛ بهدف التخفيف على المواطنين في الحصول على كافة الخدمات، خاصة مواطني قرى السلام، أم عزام، ومدينة القصاصين.

كما تفقد "حسب الله" عدد من الدورانات الموجودة على طريق الدواويس، موجهًا بسرعة إنشاء دوران جديد بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية والمرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، ليخدم قرى أم عزام والسلام ومنطقة الدواويس، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق.

ثم تفقد محافظ الإسماعيلية، الكوبري العلوي أعلى ترعة الإسماعيلية والمحاور المرورية المؤدية آلية "مداخل ومخارج الكوبري"، موجهًا بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، لوضع تصور هندسي كامل بهدف حل مشكلة مداخل ومخارج الكوبري، والقضاء على التكدس المروري في تلك المنطقة الهامة والحيوية والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تلا ذلك، تفقد طريق الدواويس مرورًا بمناطق الخفيج، عزبة الجميزة، العمدة، الوابورات بمركز القصاصين، والذي يعد من أكبر وأطول الطرق الحيوية داخل قرى وعزب مركز القصاصين الجديدة، حيث يربط قرى المركز بالمدينة، و وجّه محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من تبطين الجزء المتبقي من ترعة الصندوق للحفاظ على مياه الري، وكذلك إعادة توسعة قطر المواسير الموجودة في خليج عزبة الخفيج بهدف نقل حصة المياه الكافية لري مساحات الأراضي الزراعية الموجودة عليه.

ثم قام "حسب الله" بتفقد مستشفى القصاصين التخصصي، وشملت جولته تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، منها الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي بالمستشفى.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتورة بوسي مصطفى، مدير المستشفى، حول مؤشرات الأداء ومعدلات تقديم الخدمات، حيث أشارت إلى أن المستشفى قدمت أكثر من ٨٥٠ ألف خدمة طبية حتى الآن، بما في ذلك حوالي ١٧١ ألف خدمة طوارئ و ٣٤ ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى نحو ٦٠٠٠ عملية جراحية.

و وجّه محافظ الإسماعيلية، مركز و مدينة القصاصين الجديدة بتوفير مكان جديد لانتظار للسيارات، بدلا من انتظارها داخل المستشفى و الشوارع المؤدية إليها، يهدف سرعة وصول سيارات الإسعاف و المرضى لداخل المستشفى و تلقي الخدمات العلاجية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى القصاصين قد حصلت على اعتماد (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين حول مستوى الخدمات المقدمة، كما التقى بالفرق الطبية والتمريضية والإدارية، معبرًا عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة المرضى.

وتقدم مستشفى القصاصين التخصصي العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى فى مختلف التخصصات وأبرزها «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، الأطفال، الأوعية الدموية، الكُلى، التخدير»، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات بالإضافة للخدمات بالقسم الداخلي والعناية المركزة، وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد موقع إنشاء كوبري السكة الحديد داخل مدينة القصاصين، موجهًا بتشكيل لجنة من مديرية الطرق والنقل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، لحل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاء الكوبري، لتحقيق الهدف من إنشائه وتحقيق السيولة المرورية بمدخل ووسط المدينة.