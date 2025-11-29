طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

في إطار اهتمام الكثير من متابعي الطبخ بالوصفات العربية الأصيلة، قدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها المميزة في عمل الكبسة السعودية باللحم، والتي تُعد من أشهر الأطباق الخليجية ذات النكهة الغنية والتوابل المميزة.

وتتميز وصفة الكبسة بسهولة إعدادها ومكوناتها المتوفرة في كل منزل، مما يجعلها من أكثر الأكلات التي تبحث عنها الأسر المصرية والعربية.

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

مكونات الكبسة السعودية باللحم:

كيلو لحم ضاني أو بقري مقطع

3 أكواب أرز بسمتي

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

جزر مبشور

لومي (ليمون أسود)

قرفة – قرنفل – هيل – لورا

بهارات كبسة – كاري – كركم

ملح وفلفل

ماء مغلي وزيت

طريقة التحضير:

ـ تبدأ بتشويح البصل في الزيت حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُضاف الثوم واللحم ويُقلب جيدًا.

ـ بعد ذلك، تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والجزر والتوابل الكاملة والناعمة.

ـ يُترك اللحم لينضج على نار هادئة، ثم يُضاف إليه الأرز البسمتي بعد نقعه وتصفيته.

ـ تُغطى الحلة وتُطهى على نار خفيفة حتى يتشرب الأرز الماء تمامًا ويستوي.

سر نجاح الكبسة

ـ ضبط التوابل ونقع الأرز البسمتي قبل الطهي للحصول على قوام منفوش وطعم متوازن.