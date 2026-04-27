حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

أيمن الشريعى

كشف المهندس أيمن الشريعى رئيس نادي انبي عن العديد من المفاجآت المتعلقة بأزمة إقالة الجهاز الاداري ومدير الكرة قبل مباراة الزمالك المرتقبة اليوم .

ويلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الكرة بنادي الزمالك مع انبى فى اطار مباريات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري .

وآثار قرار الشريعى بإقالة كل من محمد إبراهيم مدير الكرة، وتامر السيد المدير الإداري، والليثي مختار مدير شؤون اللاعبين، إلى جانب المساعدين سامح عادل زكي وإسلام إمام، جدلا كبيرا خاصة أنه تم الإعلان عنه قبل ساعات من مباراة الزمالك المهمة في مشوار الدوري .

وقال الشريعى فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إنه متعجب من ردود الفعل مشيرا الى أن قرار الاقالة تم الاعلان عنه منذ يومين ،وتم اتخاذه بناء على ما تم رصده من أخطاء استوجبت اتخاذ قرار عاجل من أجل الحفاظ على الهيكل الإداري الذى يحكم حاليا نادي انبى .

وأوضح الشريعي أن كل من تسبب فى كسر قواعد العمل الإداري داخل انبى بالسماح لبعض وسائل الاعلام بتسجيل الفيديوهات واللقاءات التليفزيونية مع عدد من لاعبي الفريق تم اتخاذ قرار عاجل ضده من أجل الحفاظ على مصلحة النادي .

أرقام معتمد جمال

في فترة شهدت الكثير من التحديات والتقلبات داخل نادي الزمالك، برز اسم المدير الفني معتمد جمال كأحد أهم العناصر المؤثرة في مسار الفريق بعدما نجح في إعادة الانضباط الفني ورفع مستوى الأداء ليصبح حديث المتابعين بفضل بصمته الواضحة ونتائجه التي أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة اليوم أمام إنبي في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى من خلالها الفريق الأبيض لتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

شهدت فترة المدير الفني معتمد جمال مع الزمالك تطورًا ملحوظا في النتائج حيث قاد الفريق في 21 مباراة حقق خلالها 14 انتصارا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم مع تسجيل 30 هدفا واستقبال 13 هدفا ليظهر الفريق بشكل قوي على المستويين المحلي والقاري.

أبرز نجوم الفريق بالأرقام

يتصدر عدي الدباغ قائمة هدافي الزمالك برصيد 7 أهداف، يليه ناصر منسي بـ6 أهداف ثم حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا برصيد 5 أهداف لكل منهما.

كما يعد ناصر منسي الأكثر مساهمة في الأهداف بـ10 مساهمات يليه الدباغ وبيزيرا بينما يبرز أحمد فتوح ضمن اللاعبين المؤثرين هجوميًا.

الزمالك يتصدر بعد فوز مهم على بيراميدز

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بعد فوز ثمين على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما على بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بـ44 نقطة.

جدول مباريات الزمالك في مرحلة الحسم

ويستكمل الزمالك مشواره في مرحلة التتويج بمباريات قوية يستهلها بمواجهة إنبي اليوم في الساعة الخامسة مساء، ومباراة القمة أمام الأهلي يوم 1 مايو ثم سموحة يوم 5 مايو قبل أن يختتم مبارياته أمام سيراميكا يوم 20 مايو في سباق مشتعل على لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أيمن الشريعى انبي رئيس نادي انبي الدوري

