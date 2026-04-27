شوبير: إنبي يمتلك قاعدة قوية ونظامًا واضحًا لكنه لا يحصل على حقه

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بسياسة أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مؤكدًا أنه يقدم نموذجًا إداريًا مميزًا داخل النادي.

وقال شوبير فى تصريحات تلفزيونية، إن ما يميّز تجربة إنبي هو عدم الاعتماد على “النجم الأوحد”، مشيرًا إلى أن الفريق يعتمد بشكل أكبر على العناصر الشابة، بجانب بعض اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما يخلق حالة من التوازن والاستقرار داخل الفريق.

وأضاف أن اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل كهربا، لم يكونوا يحصلون على معاملة استثنائية عندما كانوا ضمن صفوف الفريق، حيث كان الالتزام هو الأساس.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن نادي إنبي يمتلك قاعدة قوية ونظامًا واضحًاج، متسائلًا عن سبب عدم حصول النادي على التقدير الإعلامي والجماهيري الذي يستحقه مقارنة بما يقدمه من عمل منظم.