استقالة جماعية وتوجيه الشكر للجهاز الإداري ومدير الكرة بنادي إنبي.. تعرف السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تقديم الجهاز الإداري لنادي إنبي بالكامل، بالإضافة إلى مدير الكرة ،استقالة جماعية بسبب خلافات مع أيمن الشريعي رئيس النادي.



وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك؛"استقالة جماعية وتوجيه الشكر للجهاز الإداري ومدير الكرة بنادي إنبي بسبب خلافات مع أيمن الشريعي رئيس النادي".

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

يلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.