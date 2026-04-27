أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء

نعى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، وفاة اللواء أركان حرب كمال مدبولي أحد أبطال حرب أكتوبر ووالد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي.



وقالت صفحة نادي الزمالك في البيان :"ينعى نادى الزمالك اللواء كمال مدبولى والد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء".

ويتقدم مجلس إدارة النادى وجميع العاملين بالزمالك بخالص التعازى، وصادق المواساة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وإلى أسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه الصبر و السلوان.