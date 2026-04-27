قبل مواجهة انبي.. صافرة محمود ناجي وش السعد على الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.

قبل مواجهة الزمالك بساعات.. تفاصيل أزمة رحيل مدير الكرة والجهاز الإداري في انبي سيف زاهر يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الفراعنة يستعدون لكأس العالم.. وانطلاقة المعسكر بدون لاعبي الزمالك شوبير: نسبة فوز الزمالك على إنبي تتجاوز 60%.. ومساحة ستاد القاهرة تفرق خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري تعليمات صارمة.. معتمد جمال بحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري اظبط ساعتك.. مواعيد مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك وانبي بـ الدوري 9 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة إنبي أيمن يونس يحفز الزمالك قبل مواجهة إنبي: ننتظر وحوشًا في المدرجات شوبير يكشف التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وإنبي .. وهذه النتيجة الأقرب للقاء

وانتصر الزمالك في مبارتين عبر صافرة الحكم محمود ناجي على حساب كلا من المصري البورسعيدي وبيراميدز في حين تعادل مع البنك الأهلى بنتيجة 1-1

ويتصدر محمود ناجي قائمة أكثر الحكام احتسابًا لركلات الجزاء هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الحكم محمود ناجي احتسب ركلات جزاء في جميع المباريات التي أدارها للفريقين واحتسب ركلي جزاء لصالح الفارس الأبيض وآخرى ضده في حين احتسب ركلة جزاء خلال إدارته لمباراة إنبي وطلائع الجيش وانتهت بالتعادل الإيجابي.