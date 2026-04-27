قبل مواجهة انبي.. صافرة محمود ناجي وش السعد على الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.
ويلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.
وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.
وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.
وانتصر الزمالك في مبارتين عبر صافرة الحكم محمود ناجي على حساب كلا من المصري البورسعيدي وبيراميدز في حين تعادل مع البنك الأهلى بنتيجة 1-1
ويتصدر محمود ناجي قائمة أكثر الحكام احتسابًا لركلات الجزاء هذا الموسم.
جدير بالذكر أن الحكم محمود ناجي احتسب ركلات جزاء في جميع المباريات التي أدارها للفريقين واحتسب ركلي جزاء لصالح الفارس الأبيض وآخرى ضده في حين احتسب ركلة جزاء خلال إدارته لمباراة إنبي وطلائع الجيش وانتهت بالتعادل الإيجابي.