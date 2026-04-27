طارق السيد يدعم الزمالك قبل لقاء إنبي

وجّه طارق السيد لاعب الزمالك السابق، الدعم للأبيض قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "التوفيق من عندك يارب انهاردة للزمالك".



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.